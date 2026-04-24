【20代男女251人に聞いた】春に行きたい「鹿児島県の旅行先」ランキング！2位「奄美大島」、1位は？【2026年調査】
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然がきれいだという話を多く聞いたことがあり、行ってみたいから」（20代女性／北海道）、「夏から秋は台風があって行くのが大変なので春の方が行きやすい」（20代女性／神奈川県）、「手つかずの自然や美しいビーチが広がり、マングローブや希少な動植物と触れ合いながら、のんびりと島の文化や景色を満喫できるため行きたいです」（20代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは「世界遺産という絶景を見たいから」（20代女性／大阪府）、「自然を感じる体験がしてみたいから」（20代女性／茨城県）、「神秘的な雰囲気で魅力的だからです。森や屋久杉など、普段見られない景色を見ながらパワーをもらえそうだからです」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奄美大島／76票2位は、2021年に世界自然遺産に登録された奄美大島です。透明度抜群の「アマミブルー」と呼ばれる海や、マングローブの原生林など、春先から本格的なアウトドアレジャーを楽しめます。冬が明けて生命力に満ち溢れる森の散策や、春一番の潮風を感じるビーチでのひとときは格別です。
回答者からは「自然がきれいだという話を多く聞いたことがあり、行ってみたいから」（20代女性／北海道）、「夏から秋は台風があって行くのが大変なので春の方が行きやすい」（20代女性／神奈川県）、「手つかずの自然や美しいビーチが広がり、マングローブや希少な動植物と触れ合いながら、のんびりと島の文化や景色を満喫できるため行きたいです」（20代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
1位：屋久島／102票1位に選ばれたのは、世界遺産の島・屋久島でした。春は縄文杉トレッキングに最適なシーズンの一つで、新緑が芽吹く生命の躍動を肌で感じることができます。苔むした森に差し込む柔らかな春の日差しは非常に幻想的で、日常の喧騒を忘れて心身ともにリフレッシュしたい若年層から高い支持を集めました。
回答者からは「世界遺産という絶景を見たいから」（20代女性／大阪府）、「自然を感じる体験がしてみたいから」（20代女性／茨城県）、「神秘的な雰囲気で魅力的だからです。森や屋久杉など、普段見られない景色を見ながらパワーをもらえそうだからです」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)