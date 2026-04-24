ChatGPTでGPT-5.5を使っているところ Image: かみやまたくみ

かなりいいモデルだと思います。

2026年4月23日、OpenAIが新しいAI「GPT-5.5」をリリースしました。既にChatGPTなどで利用可能になっています。

GPT-5.5は既存モデルから大きな性能の伸びを見せており、より複雑な処理を少ない指示で実現できるようになっているのが最大の特徴です。

テストがてらGPT-5.5を用いてChatGPTで作成した画像。複雑な資料を読み解き、シンプルな最終成果物を生成することが可能になっている。ちなみに、Images 2.0の登場で画像生成能力も劇的に伸びています Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT Images 2.0

「実際に使えるAI」としては最高の性能を示す

OpenAIが公開しているベンチマークを渡してGPT-5.5×Images 2.0×ChatGPTで生成した画像。一部数値のみ、GPT-5.5 Proのものを参照している Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT Images 2.0

GPT-5.5のベンチマーク結果は既存モデルからまんべんなく更新されており、事実上、現行トップの性能を備えていると思われます。PCを操作する能力が特に伸びています。

AI性能評価サイト「Artificial Analysis」も独自のベンチマーク結果を公表しており、主要な評価項目5つで首位。3項目で次点という結果だったとのこと。弱点としてはハルシネーション率が高めであることが挙げられています。

GPT-5.5 takes OpenAI back to the clear number one in AI. OpenAI’s new model tops the Artificial Analysis Intelligence Index by 3 points, breaking a three-way tie with Anthropic and Google



OpenAI gave us pre-release access to test all five reasoning effort levels: xhigh, high,… pic.twitter.com/RYnEwlIo9D - Artificial Analysis (@ArtificialAnlys) April 23, 2026

現在、公表されている中で最高のAIはAnthropicの「Claude Mythos」ですが、このモデルは「高性能すぎて悪用されたらヤバい」という理由で一般には公開されていません。こちらとの差もハルシネーション率という指摘がありました。

GPT 5.5 vs Mythos



here is the bench compare and have fun



btw mythos is hallucination king and 5.5 is very good with effeciency and publicly available https://t.co/TZSxFHDcRj pic.twitter.com/5runlEKteh - Chetaslua (@chetaslua) April 23, 2026

仕事を終わらせるためのAI。

少ない指示で複雑な成果物を出してくれる

GPT-5.5×Images 2.0に発表資料を与えてChatGPTで作った要点まとめ画像。実際の発表資料はもっと長く、言い方も硬いが、かなり直感的に整理できている。会話数回でここまで作ることができた。実際、少ない指示で最終成果物を生成できるようなチューニングになっている Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT Images 2.0

ベンチマーク結果だけでなく、「できること」も増えていると思われます。

OpenAIはGPT-5.5は「複雑な指示から一気に大きめの仕事を完了させられる」としています。エクセルに記載された投資関連情報を分析して読み取れることを書き込んだり、PCを操作してインタラクティブな研修資料がちゃんと動くかチェックさせたり、1発で高度なブラウザアプリを作ったりできる例が紹介されていました。

2つの二次曲面がどのように交差するかを描画するアプリ Image: Bartosz Naskręcki, OpenAI

この記事を作るにあたってもChatGPTからGPT-5.5を用いて情報の整理や、差し込む画像を作ったりしてみましたが、実際にかなり複雑なタスクに対応していると思いました。

この記事に挿入する画像資料のラフ。複雑な情報を整理して4枚の画像にまとめさせているが、かなり高精度にこなせている。先に掲載されている画像は各部を1枚の画像として再レンダリングしたものです Image: かみやまたくみ generated with ChatGPT Images 2.0

多数の資料や画像をアップし、それらから情報を適切に抽出させ、シンプルになるよう取捨選択するように指示しましたが、今までよりも格段にうまくこなせます。感覚的には「言えば（変に解釈せずに）やってくれる幅」が広がってるって感じになるでしょうか。「話が早くなった」と言ってもいいと思います。

先日、画像生成機能も進化した関係もあって、スライド的なビジュアル資料は抜群に作りやすくなっていると思います。

Source: OpenAI (1, 2), Artificial Analysis, Chetaslua

Anthropicが新AI｢Claude Mythos｣を発表。GPT-5.4・Gemini 3.1 Proを大幅に上回る超高性能モデル