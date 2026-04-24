◆米大リーグ ロッキーズ８―１０パドレス（２３日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が敵地のロッキーズ戦の９回に登板。１安打を許すも２本の内野ゴロで打者３人を７球で退け、９セーブ目を挙げた。

これで昨年８月からの連続イニング無失点（ポストシーズン除く）は３３回２／３まで伸び、２００６年、Ｃ・メレディスの３３回２／３の球団記録に肩を並べた。今季は４１人の打者に対し、許した走者は３安打、２四球４人だけ。２７三振を奪っている。

緊急登板だった。５―８で９回を迎えたが、連打で１点差にするとシーツが右翼に逆転３ラン。休養の予定がミラーはあわててブルペンで調整してマウンドに上がった。

そのためか、今季１２試合目で初めて三振を奪えず最速でも１０１・３マイル（約１６３キロ）止まり。それでも、ジョンストンに直球を左前安打された１死一塁でも落ち着いてトバーを３球連続スライダーで三ゴロ併殺打に仕留めると、マウンド上で捕手のファーミンと抱き合った。