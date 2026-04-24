こういうの食べたかった♡【ファミマ】ティータイムがシャレる「新スイーツ」って？

ティータイムがちょっぴり特別な時間になりそうな、プチぜいたくスイーツを食べたい時は、【ファミリーマート】もチェックしてみて。有名スイーツブランドが監修した商品など、ファミマでしか買えない美味しくてオシャレなスイーツが見つかるはず。今回はそんな、ファミマの「新作スイーツ」をご紹介します。種類が豊富なので、いろいろな商品を買って、おうちで“アフタヌーンティー”のような演出を楽しむのも良いかも。

いちごとバニラのマリアージュ

2026年3月17日より販売がスタートしたこちらは、【PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）】が監修した「マカロンサンド イチゴ&バニラ」。細長い形状のマカロンで、イチゴホイップをサンドしています。@sujiemonさんによると「いちごホイップの中心には甘いバニラソースも入っていますよ」とのこと。いちごとバニラの香りを一度に楽しめるスイーツとなっているようです。\268（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

優しい甘さの真っ白なスイーツ

真っ白な見た目が目を引くこちらは、2026年3月24日に発売した「白いスフレ・プリン（ミルク味）」。なめらかなミルクプリンに、練乳ホイップクリーム、練乳ソースをトッピングし、さらにミルクスフレを乗せたスイーツです。@sujiemonさんによると、「白い黄身の特別な白いスフレ生地」なのだそう。「ミルクと練乳の素朴でやさしい甘さ」とのことで、甘いスイーツで心を癒したい気分の時にぴったりかも。価格は、\344（税込）です。

大人のコーヒーブレイクに

ピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツを、もう1品ご紹介。チョコレートとコーヒーが香る、「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」にも注目を。チョコレートガナッシュとコーヒークリームのタルトで、@sujiemonさんは、「チョコの甘さとコーヒーの苦味が見事に融合」「香りもしっかりあってとっても上品です」と感想を投稿。アルコールも使用したちょっぴり大人の味わいは、ブラックコーヒーと相性が良いかも。

インパクト抜群のサンド

@pan.oyatsuさんが「想像してたより大きくてびっくり」とコメントしている、「バタームースサンド」。「ふんわりしゅわっと、ほろっと食感」と@pan.oyatsuさんが紹介している生地で、ホイップクリーム、バタームース、キャラメルフィリングをサンド。@pan.oyatsuさん曰く、「キャラメルフィリングに到達すると、グッと甘さが増してパンケーキみたいに」とのこと。写真からはずっしりととしていそうなボリューム感を感じられ、小腹満たしにもピッタリかも。価格は、\298（税込）です。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A