小泉孝太郎&ムロツヨシ、“2人旅”でカジキ釣りにリベンジ 番組初のゴールデンウィークに放送決定
フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（2日 後7：00）が5月6日に放送されることが明らかとなった。
【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ
今回、20年来の友人である小泉とムロは、沖縄県・石垣島を訪れる。「皆さんご存じの通り、忘れ物があるんです！ここに！」と意気込むムロと、「やり残したことがありますね！」と話す小泉。二人の忘れ物、それは…地球上で泳ぐスピードが最も速いと言われる海の王者・カジキだ。
カジキ釣りの国際大会が開かれる聖地・石垣島で、４年前から計3度に渡ってカジキ釣りにチャレンジしてきた。昨年はムロの盟友・本多力まで巻き込んだものの、一度も釣り上げることはできず…。「どうしてもカジキが釣りたい！」という強い思いで再びリベンジを誓った２人が、今回は過去最長となる3日間船をチャーターしてカジキ釣りに挑む！
前回のロケ終了後から今回のロケまでの間、「東京湾、相模湾、太平洋を見る度に思い出しますよ！あの悔しさを！」と語る小泉。それほど悔しい思いをした２人のために、なんとしてでもカジキを釣るべく、今回は“カジキを釣ろう”をテーマに２時間スペシャルを放送する。
気合十分の２人は、いつものようにすぐ船に乗り込み出航するのではなく、万全を期して事前にこの“カジキ釣り”のキーマンと綿密な打合せをすることに。なぜこれまで釣り上げることができなかったのか振り返りつつ、今回の天候などを加味して作戦会議を立てていく。だが、これまで釣ることができなかったのには、２人に原因があると指摘され…。果たして、小泉とムロは念願のカジキを釣り上げることはできるのか。
【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ
今回、20年来の友人である小泉とムロは、沖縄県・石垣島を訪れる。「皆さんご存じの通り、忘れ物があるんです！ここに！」と意気込むムロと、「やり残したことがありますね！」と話す小泉。二人の忘れ物、それは…地球上で泳ぐスピードが最も速いと言われる海の王者・カジキだ。
前回のロケ終了後から今回のロケまでの間、「東京湾、相模湾、太平洋を見る度に思い出しますよ！あの悔しさを！」と語る小泉。それほど悔しい思いをした２人のために、なんとしてでもカジキを釣るべく、今回は“カジキを釣ろう”をテーマに２時間スペシャルを放送する。
気合十分の２人は、いつものようにすぐ船に乗り込み出航するのではなく、万全を期して事前にこの“カジキ釣り”のキーマンと綿密な打合せをすることに。なぜこれまで釣り上げることができなかったのか振り返りつつ、今回の天候などを加味して作戦会議を立てていく。だが、これまで釣ることができなかったのには、２人に原因があると指摘され…。果たして、小泉とムロは念願のカジキを釣り上げることはできるのか。