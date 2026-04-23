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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博】万博ユニフォームイベント！さらにスタンプまであり！行かなきゃ損！！」を公開した。

株式会社TAMAYURAが主催するイベント「TAMAYURA FESTA 2026」に潜入し、世界各国の万博ユニフォームや熱中症対策グッズの展示内容を詳しくリポートしている。

イベントはグラングリーン大阪の南館4階で開催されている。

会場には、コシノジュンコ氏がデザインを手掛けたスタッフユニフォームをはじめ、イタリア、アメリカ、ブラジルなど世界各国のパビリオンで着用される衣装がずらりと並ぶ。

展示は衣類にとどまらず、パキスタンの岩塩やヨルダンの砂に直接触れられる珍しいコーナーも用意されている。

さらに、ルクセンブルクやバチカンなど全6種類のパビリオンスタンプを押せるブースも設置され、来場者を楽しませる工夫が凝らされている。

また、ハンガーラックに用意されたボランティアスタッフや他国のユニフォームを、実際に試着して写真撮影を楽しめる体験コーナーも設けられている。

「TAMAYURA FESTA 2026」は4月23日と24日の2日間、10時から17時まで開催される。

ユニフォームの展示や試着、熱中症対策の最新グッズ体験まで、万博への期待がさらに高まる充実した内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

アフター万博イベントで世界各国のユニフォームを紹介
03:17

全6種！パビリオンのスタンプコーナー
06:15

試着も可能！様々なユニフォーム体験
07:06

夏の万博に必須！熱中症対策グッズの紹介
09:56

ファン付きウェア（空調服）の試着とサーモグラフィー体験

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