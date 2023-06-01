ホラー映画ファン必見のシリーズ最新作『スクリーム 7』が、アメリカでヒットしすぎて日本でも2026年6月19日より緊急劇場公開されることが決定した。本予告映像、本ビジュアル、場面写真も届いている。

1996年に始まった『スクリーム』シリーズは、ホラーの仮面をかぶった犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした。今回メガホンを取るのは、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4：ネクスト・ジェネレーション』で脚本を手がけてきたケヴィン・ウィリアムソン。シリーズの生みの親のひとりが、今度は監督として戻ってくる。しかもオリジナル主要キャストも再集結し、AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わることで、まさに“第1作の正統な続編”と呼ぶべき一本になっているようだ。

全米では2026年2月公開と同時に、シリーズ史上No.1のオープニング成績を記録。さらに1作目の興行収入を大きく上回る大ヒットとなった。

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本予告は、おなじみのゴーストフェイスが再び姿を現し、容赦ない凶行に及ぶ場面から幕を開ける。過去のすべての惨劇を生き延び、ようやく平穏を手に入れたはずのシドニー・プレスコット。しかしその生活は、一本の電話によって粉々に砕かれる。しかも今回のターゲットは、なんとシドニーの娘だ。「絶対許さない！」と銃を構えるシドニーの姿からは、これまでとはまた違う切迫感が漂う。単に“また巻き込まれる”のではなく、自分の子どもを守るための戦いになっている。

© 2026 PARAMOUNT PICTURES. GHOST FACE IS A REGISTERED TRADEMARK OF FUN WORLD DIV., EASTER UNLIMITED, INC. ©1999. ALL RIGHTS RESERVED. © 2026 PARAMOUNT PICTURES. GHOST FACE IS A REGISTERED TRADEMARK OF FUN WORLD DIV., EASTER UNLIMITED, INC. ©1999. ALL RIGHTS RESERVED.

場面写真も2点公開された。暗闇の中で獲物を狙うようにサバイバルナイフを構えるゴーストフェイス、そして電話を耳に当てながら、片手にはしっかり銃を握りしめるシドニー。どちらも静止画ながら緊張感が濃く、劇中で繰り広げられる“死のゲーム”の苛烈さを予感させる。

主演はネーヴ・キャンベル、共演にコートニー・コックス、アンナ・キャンプ、ジョエル・マクヘイル、イザベル・メイら。シリーズの顔であるシドニーを再び中心に据えつつ、新たな世代へ恐怖が受け継がれていく構図も気になるところだ。終わらない絶叫から誰が逃げ切れるのか。『スクリーム 7』は、この夏のホラー映画戦線で見逃し厳禁の一本になりそうだ。

© 2026 PARAMOUNT PICTURES. GHOST FACE IS A REGISTERED TRADEMARK OF FUN WORLD DIV., EASTER UNLIMITED, INC. ©1999. ALL RIGHTS RESERVED.

『スクリーム 7』は2026年6月19日（金）より緊急公開。