お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、かつて大人気アイドルに取ってしまった無礼な態度を反省した。

リスナーからは「懺悔したいこと」についてのメールが。ジュニアは上京直後の反省を口にした。「それこそ東京出てきたてぐらいの時に、そんな仕事ももちろんなくて、ちょっと役者みたいな」。当時「TOKIO」の松岡昌宏が主演を務める刑事ドラマに出演したことがあるという。

共演者たちがお昼に談笑しているところ、ジュニアは1人で食事。そんなジュニアを気遣ってか、松岡が話しかけてくれたという。

「主役の松岡君がわざわざ俺のところに来て、“千原さん、お兄さんとは何歳離れているんですか？”って聞かはった。この質問がいかに秀逸かって…。“東京に出てきたばっかりの千原兄弟っていうのを僕は知ってますよ”と。“お兄さんとお笑い芸人をされていることを僕は認識してますよ”って、言わずにその質問で全部表して」

思い返せば、松岡の配慮を尽くした声掛けだったが、とがっていたジュニアはまさかの対応をしてしまったという。「“お兄さんといくつ離れておられるんですか？”って聞かれた時に、俺は黙って指4本立てた」。その反応に、「爆笑問題」太田光は「お前、どんだけ人見知りなんだよ！お前、芸能人になるなよ！」と猛ツッコミした。

後でマネジャーにこってり絞られたというジュニア。「松岡君も若いし、俺よりも1、2個下やし、とがっている部分もあったはずやのに、わざわざ降りてきて…」と、今さらながら反省。兄の千原せいじも「失礼やわ〜」とツッコミを入れていた。