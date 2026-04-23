アメリカとイランの停戦の延長をめぐりトランプ大統領は「3日間から5日間を

想定している」と報じられました。私たちの衣食住すべてに今、影響が現れていますが、きょうは「魚」に注目します。

【写真を見る】中東情勢で塩サバ大幅値上げ ｢2切れ862円｣に 航空便の“ルート変更”でノルウェー産に打撃

（松本道弥アナウンサー）

｢愛知県一宮市のスーパーマーケットに来ています。鮮魚コーナー見てください！美しい真鯛！そして立派な真アジ。どちらも美味しそうですね。こうした鮮魚類にも中東情勢の影響がでています｣

（綿半フレッシュマーケット 大澤史也さん）

｢こちらのノルウェー産の塩サバは、数か月前の売値が仕入れ値くらいになっている｣



去年の末に、3切れ646円で販売していた塩サバは、ことしに入って862円に値上がり。そして、4月から2切れで862円に。

「値上がりするかな?という所に中東情勢が…」

そのワケは…



（大澤さん）

｢もともとサバがとれず、値上がりするかな?という所に中東情勢が被さって…追い打ちをかけるように値上げという形に｣



これまで、航空便で中東上空を経由し、日本に輸入されていたノルウェー産の塩サバ。イラン情勢の悪化で別ルートに変更せざるを得なくなり、輸送コストが上がったといいます。

よりお値打ちな国産のサバもありますが、ノルウェー産の仕入れをやめられないワケが。

｢高いですね…500円くらいで買いたい｣

（大澤さん）

｢国産の方がノルウェー産よりも脂が少ないっていうのもあって、こちらの味が好みのお客さんもいるので置かないわけにはいかない｣

しかし、きょうのお客さんの中には…



（客）

｢サバ2切れ864円、高いよ｣

Q.この値段でサバ買おうと思う?

｢思わない｣



｢高いですね、500円くらいで買いたい。特に魚が好きなので、堪えますね｣

サーモンにも中東情勢の影響が

そして、日本人が大好きな…



（松本）

｢いやー綺麗なオレンジ色。みんなお寿司のネタとしても好きなサーモン」



（大澤さん）

｢こちらも輸入品（ノルウェー産）で日本に来るルートが絞られているので、値上がりするという情報が届いている｣



サバは不漁が追い打ちとなり価格アップとなりましたが、このスーパーではサーモンはなんとか据え置き価格で販売できているといいます。

｢さらに値上がりすることもある｣ 救世主は?

しかし…

（大澤さん）

｢さらに中東情勢が悪化するようなことがあれば、さらに値上がりすることもあると思うので、どうしたもんかなと悩んでいる」

そんな中で、救世主になるかもというのが…



（大澤さん）

｢なかなか厳しくなってきたら、国産のサーモンもたくさんあるので、仕入れを始めてみようかなと思う｣

Q.国産の養殖サーモンは増えている?

｢そうですね。全国各地で国産養殖をやっているようでして、各県の特色を出したサーモンの開発が進んでいる」