タレント梅沢富美男（75）が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。自身にも影響を及ぼしているという「ナフサショック」について言及した。米国とイランの緊張関係から石油から精製されるナフサなどが枯渇。さまざまな分野に影響が出始めている。ビニール製品のモノクロ化や、在庫確保による売り控えも発生している。梅沢が使用するベンジンにも影響が出ているという。「本当に腹が立つのが