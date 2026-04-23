INI木村柾哉「日プ新世界」スペシャルMCで登場 初の順位発表式へ
【モデルプレス＝2026/04/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）のが第5話が4月23日に配信される。
【写真】「日プ」ベネフィット加算後1位となった練習生
4月16日に放送された第4話では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開され、現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開となった。
第5話では、いよいよ第1回順位発表式が行われる。次のステージに進めるのは、101人のうち上位50人。予告映像では、崖っぷちであるプレッシャーに苦しい表情を浮かべる練習生たちの姿もあり、SNSでは推しMENである練習生たちの挑戦が続くことを切に願う声が見られた。果たして50人の中に生き残るのは誰なのか、そして栄光の1位に輝くのは誰なのか、その残酷でドラマチックな運命の瞬間が映し出される。
また、順位発表の合間には練習生たちの個性が爆発する特別企画も配信される。歴代シリーズ恒例の「ダンスバトル」では、スペシャルMCとしてINIの木村柾哉が登場。ダンス自慢たちがガチバトルを繰り広げる中、予測不可能なパフォーマンスの連続に、MCやトレーナー陣も思わず驚愕する場面が見られた。
さらに、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も行われる。投票した練習生からは「一目ぼれしました」といった普段の想いが打ち明けられるほか、選ばれた練習生が渾身のキュンセリフを披露するシーンも。
そのほか、練習生たちの合宿生活に密着した映像も公開。ナイトルーティーンを披露する姿や、部屋でおしゃべりを楽しむ仲睦まじい様子など、練習中とは異なる等身大の練習生たちの日常をのぞき見することができる。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」ベネフィット加算後1位となった練習生
◆第1回順位発表式へ
4月16日に放送された第4話では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開され、現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開となった。
◆INI木村柾哉MCのダンスバトル開催
また、順位発表の合間には練習生たちの個性が爆発する特別企画も配信される。歴代シリーズ恒例の「ダンスバトル」では、スペシャルMCとしてINIの木村柾哉が登場。ダンス自慢たちがガチバトルを繰り広げる中、予測不可能なパフォーマンスの連続に、MCやトレーナー陣も思わず驚愕する場面が見られた。
さらに、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も行われる。投票した練習生からは「一目ぼれしました」といった普段の想いが打ち明けられるほか、選ばれた練習生が渾身のキュンセリフを披露するシーンも。
そのほか、練習生たちの合宿生活に密着した映像も公開。ナイトルーティーンを披露する姿や、部屋でおしゃべりを楽しむ仲睦まじい様子など、練習中とは異なる等身大の練習生たちの日常をのぞき見することができる。（modelpress編集部）
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