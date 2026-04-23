『シタデル』シーズン2が5月6日Prime Videoにて独占配信 キービジュアル＆場面写真も解禁
リチャード・マッデン、プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、スタンリー・トゥッチらが出演、アンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が製作総指揮を務めるドラマ『シタデル』のシーズン2が、Prime Videoにて5月6日配信開始となることが発表された。併せて、日本語予告、キービジュアル、場面写真12点が公開された。
【動画】緊迫感あふれる『シタデル』シーズン2予告映像
本作は、伝説のスパイ組織「シタデル」の敏腕エージェントであるメイソン・ケイン（リチャード・マッデン／『エターナルズ』）、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス／『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』）、バーナード・オーリック（スタンリー・トゥッチ／『プラダを着た悪魔』）の活躍を描く、手に汗握るスパイ・スリラー。
かつて世界を陰から操る強大なシンジケート「マンティコア」によって壊滅したシタデル。新たな脅威の出現により、3人は再び任務へと引き戻される。彼らは個性も背景も異なる優秀なエージェントたちと組み、人類の未来を揺るがしかねない巨大な陰謀を阻止すべく、世界規模の極秘ミッションに挑む。息をのむアクションと予想外の裏切り、そして謎に満ちた新たなエージェントたちの登場により、かつてないスケールで物語が展開。敵か味方か――その境界すら揺らぐ、極限のサスペンスが描かれる。
シーズン2には、主要キャストのリチャード・マッデン、プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、スタンリー・トゥッチに加え、レスリー・マンヴィル（『ファントム・スレッド』）、アシュリー・カミングス（『アニマルズ 愛のケダモノ』）が続投。そして、ハッチ役としてジャック・レイナー（『ミッドサマー』）、フランキー・シャープ役としてマット・ベリー（『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』）、セリーヌ役としてリナ・エル・アラビ（『フューリー: 闇の番人』）らが新たに参加。さらに、マール・ダンドリッジ（『グリーンリーフ』）、ガブリエル・レオーネ（『フェラーリ』）、ライナ・バランディンガム（『ストリートファイター／ザ・ムービー』）らも出演する。
製作総指揮を務めるのは、AGBOのアンソニー・ルッソ（『アベンジャーズ／エンドゲーム』）、アンジェラ・ルッソ＝オトストット（『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』）、スコット・ネメス（『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』）。デヴィッド・ウェイルがショーランナー、監督、製作総指揮を兼任。ジョー・ルッソ（『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』）とグレッグ・ヤイタネス（『Dr. HOUSE』）も製作総指揮および監督として参加している。
さらに、Midnight Radioのジョシュ・アッペルバウム＆アンドレ・ネメック（『ミッション:インポッシブル／ゴースト・プロトコル』）、ジェフ・ピンクナー（『エイリアス』『LOST』）、スコット・ローゼンバーグ（『ヴェノム』）が製作総指揮を務めるほか、クリス・カスタルディ、デブラ・ジェームズ、ニュートン・トーマス・サイジェル、ブライアン・オー、ナタリー・レイン・ウィリアムズ、デヴィッド・J・ローゼン、パトリック・モランが名を連ねている。
日本語予告は、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）が、バーナード・オーリック（スタンリー・トゥッチ）に再びタッグを組むことを求めるシーンからスタート。そして2人と、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス）らが新たにチームを組み、互いに反発しながらも、人の心を操って暗殺者に仕立て上げる装置を持つ敵に挑む姿が、華麗なアクションと共に描かれている。
キービジュアルは、敏腕エージェントたちが銃を手に並んだクールなデザインとなっている。
『シタデル』シーズン2は、Prime Videoにて5月6日より独占配信開始（全7話※一挙配信）。
【動画】緊迫感あふれる『シタデル』シーズン2予告映像
本作は、伝説のスパイ組織「シタデル」の敏腕エージェントであるメイソン・ケイン（リチャード・マッデン／『エターナルズ』）、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス／『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』）、バーナード・オーリック（スタンリー・トゥッチ／『プラダを着た悪魔』）の活躍を描く、手に汗握るスパイ・スリラー。
シーズン2には、主要キャストのリチャード・マッデン、プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、スタンリー・トゥッチに加え、レスリー・マンヴィル（『ファントム・スレッド』）、アシュリー・カミングス（『アニマルズ 愛のケダモノ』）が続投。そして、ハッチ役としてジャック・レイナー（『ミッドサマー』）、フランキー・シャープ役としてマット・ベリー（『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』）、セリーヌ役としてリナ・エル・アラビ（『フューリー: 闇の番人』）らが新たに参加。さらに、マール・ダンドリッジ（『グリーンリーフ』）、ガブリエル・レオーネ（『フェラーリ』）、ライナ・バランディンガム（『ストリートファイター／ザ・ムービー』）らも出演する。
製作総指揮を務めるのは、AGBOのアンソニー・ルッソ（『アベンジャーズ／エンドゲーム』）、アンジェラ・ルッソ＝オトストット（『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』）、スコット・ネメス（『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』）。デヴィッド・ウェイルがショーランナー、監督、製作総指揮を兼任。ジョー・ルッソ（『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』）とグレッグ・ヤイタネス（『Dr. HOUSE』）も製作総指揮および監督として参加している。
さらに、Midnight Radioのジョシュ・アッペルバウム＆アンドレ・ネメック（『ミッション:インポッシブル／ゴースト・プロトコル』）、ジェフ・ピンクナー（『エイリアス』『LOST』）、スコット・ローゼンバーグ（『ヴェノム』）が製作総指揮を務めるほか、クリス・カスタルディ、デブラ・ジェームズ、ニュートン・トーマス・サイジェル、ブライアン・オー、ナタリー・レイン・ウィリアムズ、デヴィッド・J・ローゼン、パトリック・モランが名を連ねている。
日本語予告は、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）が、バーナード・オーリック（スタンリー・トゥッチ）に再びタッグを組むことを求めるシーンからスタート。そして2人と、ナディア・シン（プリヤンカー・チョープラー・ジョナス）らが新たにチームを組み、互いに反発しながらも、人の心を操って暗殺者に仕立て上げる装置を持つ敵に挑む姿が、華麗なアクションと共に描かれている。
キービジュアルは、敏腕エージェントたちが銃を手に並んだクールなデザインとなっている。
『シタデル』シーズン2は、Prime Videoにて5月6日より独占配信開始（全7話※一挙配信）。