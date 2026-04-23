敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放ち、ベンチでは味方から日本流の行動で称えられた。

村上の勢いが止まらない。5回の第3打席に中前打を放った後、7回の第4打席に敵地を騒然とさせた。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を叩き込んだ。

17日（同18日）のアスレチックス戦で6号満塁弾を放ってから、これで5試合連続ホームラン。球団タイ記録、メジャーの新人としても最長タイ記録となった。

ダイヤモンドを一周すると、仲間も大盛り上がりで迎えた。コーチは村上に対し、深々と一礼だ。ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のレポーターのブルック・フレッチャーさんが、自身のXでそのシーンを公開している。

前日の同カードで9号を打った際にも、アントナッチが村上に対して手を後ろで組み、深々とお辞儀していた。



（THE ANSWER編集部）