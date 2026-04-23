米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オレゴン州ポートランド）が２２日（日本時間２３日）に放送され、志田光が白川未奈との日本人女子対決を制した。

志田が白川に対し「そろそろ胸だけじゃなく結果も見せたほうがいいんじゃないの？」と過激な挑発を繰り出すなど遺恨が深まっていた両者は、この日の放送でついに一騎打ちで激突。開始のゴングが鳴った直後に志田が握手を求めるも、白川は応じない。互いに髪を掴んでの投げの応酬を繰り広げて感情をむき出しにした。

白川の左膝攻めに苦しんだ志田は、エプロンでのデュードバスター、ダイビングダブルニードロップで形勢逆転に成功。しかし激しい打撃戦から白川にミサイルキック、ダイビングスリングブレイドの反撃を許すと、足４の字固めに捕獲されてしまった。

何とかロープブレイクした志田は、コーナーから取り出そうとした竹刀も白川に奪われ絶体絶命のピンチに陥る。しかし白川が振りかぶったところで、リングサイドにいたクリス・スタットランダーがこれを強奪。白川が場外に向かって抗議する一瞬のスキを見逃さず、志田はジャンピングニーからのファルコンアローで電光石火の３カウントを奪ってみせた。

試合後のリング上ではスタットランダーと抱擁し勝利の余韻に浸った志田だが…。白川との抗争はさらに激化しそうな気配だ。