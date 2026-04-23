セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用し、昨年開催された「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」で人気となった「宇治抹茶スムージー」を順次、発売を開始。さらに、静岡の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を使用した「香り広がる抹茶スムージー」も4月28日から一部の地域限定で販売します。

【写真】「香り広がる抹茶スムージー」もおいしそう！ 鮮やかなグリーン！ 絶妙なトロトロ感も！

両商品ともに、抹茶の上品な香りと濃厚な味わいが楽しめます。担当者は、「大阪・関西万博をきっかけに『抹茶スムージー』は大きな注目を集め、国内外のお客様から熱い支持をいただきました」と述べつつ、「世界規模での抹茶の人気が高まっている中で目指したのは、本格的な抹茶の味わいをセブン−イレブンならではの手軽さでお届けしたい−−。そんな思いを込めて開発しました。ぜひ、この一杯で本物の抹茶の豊かな香りと濃厚な味わいをお楽しみください」とコメントしています。

「宇治抹茶スムージー」は、同月21日から関東、福島県。28日から北海道、東北、新潟県、東海の一部、5月5日から九州、5月12日から関西、中国・四国、沖縄県で販売を開始。一方の「香り広がる抹茶スムージー」は4月28日から東海の一部、長野県、山梨県、北陸で販売されます。価格はともに420円（以下、税込み）です。