あいのり･桃、ブログ累計約１万7800記事に自身も驚き
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が21日、オフィシャルブログを更新。これまでの投稿が累計約１万7800記事にのぼることを明かし、約18年にわたるブログ活動への思いをつづった。
この日、「アメブロを今後も続けさせてもらえますように…！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「久しぶりのサイバーエージェントさんへ！」と切り出し、アメブロを始めたことをきっかけに同社に関わってから「なんともうかれこれ18年になります」と報告。「すごいよ…！！」と驚きをつづった。
これまでの自身の投稿数について「今まで書いたブログの累計、約１万7800記事！笑」と明かし、「気が遠くなる数…！私の18年分の日記がここに詰まっています。笑」としみじみ。「この数を、最初からずっと読み続けてくれてるすごい人もいるわけで…！！本当にありがたいことです…」とファンへの感謝も記した。
また、普段はLINEやZoomでのやり取りが中心だった担当者と久々に直接会ったことで、「やっぱりこれは仕事に限らずだけど、会って直接話すって大事なことだなぁと改めて思いました」と実感した様子などもつづった。
さらに「昔よくコラボとかで本社に通ってたの、懐かしいなぁ」と回顧。アメーバのオブジェが「アベマ」へと変化したことにも言及し、「時代は変わったね…」と感慨をにじませたほか、 11日に開局10周年を迎えた新しい未来のテレビ「ABEMA」について「おめでとうございます」と祝福。
最後は、「Abemaがめちゃくちゃ盛り上がってるので、今後、会社の方針で、『もうブログ業態はいっか、、、』ってならないことを願うばかりです笑」とユーモアたっぷりに本音も明かし、「こればかりは、読者の皆様にかかっています…！笑」と呼びかけ。「今後ともアメーバブログをどうぞよろしくお願いします」と締めくくった。
この投稿にファンから「最初から読んでるーー！」「桃ちゃんのブログが読みたくてアメブロ登録をしました」「長く続けられてすごい」「これからも楽しみ」「ずっとファンよ」「ずっと見てるから続いて欲しい」「リアルな日常だったり本音だったりが好きで読んでます」「すごーい！」「いろんな思い出がたくさん詰まっていますね！」 「これからも２万３万と記事が増えていくと信じています」「大好きな桃ちゃんブログなくてはならない」「18年も続けるって凄いこと」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。
この日、「アメブロを今後も続けさせてもらえますように…！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「久しぶりのサイバーエージェントさんへ！」と切り出し、アメブロを始めたことをきっかけに同社に関わってから「なんともうかれこれ18年になります」と報告。「すごいよ…！！」と驚きをつづった。
また、普段はLINEやZoomでのやり取りが中心だった担当者と久々に直接会ったことで、「やっぱりこれは仕事に限らずだけど、会って直接話すって大事なことだなぁと改めて思いました」と実感した様子などもつづった。
さらに「昔よくコラボとかで本社に通ってたの、懐かしいなぁ」と回顧。アメーバのオブジェが「アベマ」へと変化したことにも言及し、「時代は変わったね…」と感慨をにじませたほか、 11日に開局10周年を迎えた新しい未来のテレビ「ABEMA」について「おめでとうございます」と祝福。
最後は、「Abemaがめちゃくちゃ盛り上がってるので、今後、会社の方針で、『もうブログ業態はいっか、、、』ってならないことを願うばかりです笑」とユーモアたっぷりに本音も明かし、「こればかりは、読者の皆様にかかっています…！笑」と呼びかけ。「今後ともアメーバブログをどうぞよろしくお願いします」と締めくくった。
この投稿にファンから「最初から読んでるーー！」「桃ちゃんのブログが読みたくてアメブロ登録をしました」「長く続けられてすごい」「これからも楽しみ」「ずっとファンよ」「ずっと見てるから続いて欲しい」「リアルな日常だったり本音だったりが好きで読んでます」「すごーい！」「いろんな思い出がたくさん詰まっていますね！」 「これからも２万３万と記事が増えていくと信じています」「大好きな桃ちゃんブログなくてはならない」「18年も続けるって凄いこと」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。