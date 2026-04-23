ネクヒロ経由JLPGAへ！韓国からきたチェ・イソは今季日本プロテスト受験【ネクヒロ第4戦】
＜Sanrio Smile Golf Tournament初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6368ヤード・パー72＞ 韓国2部のドリームツアーを主戦場とするチェ・イソは２つのダブルボギーが響き「78」のラウンドで、6オーバーの52位タイと出遅れた。JLPGAのプロテスト受験を検討する24歳。今大会は日本の環境を視察するため、自ら志願しての出場だった。
チェ・イソです！韓国から参戦！キュートな笑顔・ネクヒロのスマイルキャンディ
何らかの形で日本の試合に出るため、インターネットで偶然見つけたのがこの大会。すぐにマネジャーにエントリーの手続きを依頼した。大会運営サイドも突然の韓国ツアーの選手のエントリーに戸惑ったが、本人の熱意が伝わり、最終的には主催者推薦での出場が決まった。 「キティちゃんが大好き。家にはいくつもぬいぐるみがあります」としながらも、冠スポンサーがサンリオであることには気づかないまま来日。会場入りしてから、その事実を知り「テンションが上がりました」。出場選手全員に記念品として贈られたヘッドカバーなどのグッズには大喜びだった。 初日は初めての日本の試合で緊張もあり、思うようなプレーは披露できなかった。「距離は韓国の試合より短く感じたけど、こんなに風が吹くとは想定外。髪もボサボサになるし大変でした（笑）」。旅の疲れも少なからずある様子。それでも「明日はできる限りのプレーをしたい」と巻き返しを誓っている。 この日が来日4日目、どんな風に過ごしているのかを聞いてみると「１時間並んで一蘭のラーメンを食べました。すごくおいしかったので、いつか家族みんなで食べたいです」。日本ツアーを主戦場とすることができれば、そんな機会はすぐに訪れるはず。彼女をきっかけに今後、外国人選手にもネクヒロ経由でJLPGAを目指すという流れができれば、ツアーにも新たな風が吹きそうだ。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第4戦リーダーボード
台湾ツアーVから凱旋！園田結莉亜が台湾→ネクヒロ連勝へ「喉から手が出るほど」【ネクヒロ第4戦】
森本天が単独首位スタート 台湾ツアー制し凱旋の園田は3位タイ【ネクヒロ第4戦】
国内メジャー初戦に申ジエや佐久間朱莉らエントリー 賞金総額は3000万増の1億5000万円、優勝賞金3000万円
「だいぶ頭が痛くなりました」 西村優菜が思わず嘆く6811yの“長い”だけではないコースの難しさ
何らかの形で日本の試合に出るため、インターネットで偶然見つけたのがこの大会。すぐにマネジャーにエントリーの手続きを依頼した。大会運営サイドも突然の韓国ツアーの選手のエントリーに戸惑ったが、本人の熱意が伝わり、最終的には主催者推薦での出場が決まった。 「キティちゃんが大好き。家にはいくつもぬいぐるみがあります」としながらも、冠スポンサーがサンリオであることには気づかないまま来日。会場入りしてから、その事実を知り「テンションが上がりました」。出場選手全員に記念品として贈られたヘッドカバーなどのグッズには大喜びだった。 初日は初めての日本の試合で緊張もあり、思うようなプレーは披露できなかった。「距離は韓国の試合より短く感じたけど、こんなに風が吹くとは想定外。髪もボサボサになるし大変でした（笑）」。旅の疲れも少なからずある様子。それでも「明日はできる限りのプレーをしたい」と巻き返しを誓っている。 この日が来日4日目、どんな風に過ごしているのかを聞いてみると「１時間並んで一蘭のラーメンを食べました。すごくおいしかったので、いつか家族みんなで食べたいです」。日本ツアーを主戦場とすることができれば、そんな機会はすぐに訪れるはず。彼女をきっかけに今後、外国人選手にもネクヒロ経由でJLPGAを目指すという流れができれば、ツアーにも新たな風が吹きそうだ。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第4戦リーダーボード
台湾ツアーVから凱旋！園田結莉亜が台湾→ネクヒロ連勝へ「喉から手が出るほど」【ネクヒロ第4戦】
森本天が単独首位スタート 台湾ツアー制し凱旋の園田は3位タイ【ネクヒロ第4戦】
国内メジャー初戦に申ジエや佐久間朱莉らエントリー 賞金総額は3000万増の1億5000万円、優勝賞金3000万円
「だいぶ頭が痛くなりました」 西村優菜が思わず嘆く6811yの“長い”だけではないコースの難しさ