JR稲毛駅直結の「ペリエ稲毛」に毎日の食をもっと楽しくしてくれる「グルマリーナ」オープン
JR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」の食品ゾーンが4月22日（水）にリニューアルオープンしました。「GOURMARENA（グルマリーナ）」と名付けられたこの食品ゾーンには新たに19ショップの新店と、従来からの人気店を合わせ合計38ショップが出店。「スイーツ」、「イートイン」、「マルシェ」、「デリ」の4つのゾーンに分かれているグルマリーナのコンセプトは「いなげトキメキフードマーケット」。毎日の食のシーンをもっと楽しく彩ります。
■スイーツゾーン注目店
2015年には販売数で世界記録達成の「元気印のメロンパン」ほか、「ムギュッとベーグル」も人気。チーズ味はグルマリーナ限定販売です。
千葉県初出店でもあるのが、蜜あふれるおいもスイーツを提案する「&potato（アンドポテト）」。
「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」はこだわりタルトの専門店です。オープンを記念して登場したのがペリエ稲毛店限定の「伊豆HOLLY'S紅ぽっぺのショコラミルクレープタルト」です。パティシエが目利きしたこだわりのいちごを惜しみなく使ったタルト。
■イートインゾーン注目店
千葉県で人気の「房の駅」の新ブランド「房のたまご de お菓子工房」。店内は厨房が見える設計で、スイーツの製造工程が目の前で繰り広げられます。
ふんわりとやわらかい「房のたまごロールケーキ」。
黄色がアクセントになったイートインスペース。
イタリアの食文化を気軽に楽しめそうなのが「ピッツェリア アルポンテ・カンパネッラ」です。日本橋、市川に次ぐアルポンテぶらんどの新業態で、商業施設への出店は初。
ピッツァやナポリ名物「パヌオッツォ」のほか、切りたての生ハムなどを提供。ライブ感を伝えてくれる店内で、気軽に食事を楽しめそうです。
■マルシェゾーン注目店
シズル感を意識したというマルシェゾーン。
千葉の素材を活かした自社開発商品などを販売している「やます商店」。
人気の「まじっくひじき」など、食を通じて千葉の魅力を発信しています。
■デリゾーン注目店
「おこわのたごさく」の店頭で展開されていたのは、世界の料理ともち米を掛け合わせた「おこわールド」。ランチタイムや、夕食の一品にもぴったりです。
便利なだけでなく、毎日の食のシーンをより豊かにしてくれるグルマリーナ。オープンを記念して22日（水）・23日（木）の二日間限定でプレゼントキャンペーンも実施中です。