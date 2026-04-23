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マンション購入で絶対に失敗したくないなら、内見時に「部屋の綺麗さ」だけを見ていては危険です。一見リノベーションされてピカピカに見える物件にも、入居後の生活を脅かす「危険な予兆」が隠されているかもしれません。

今回は、らくだ不動産株式会社のマネージャー・エージェントである村田洋一さんが、プロが現地で必ず確認している「見落としがちな3つのチェックポイント」について徹底解説します。



◾️1. 駅からの道のり・周辺環境：「高低差」と「夜の暗さ」の罠

内見というと部屋の中にばかり目が行きがちですが、村田さんがまず指摘するのは「駅からの道のりと周辺環境」です。

「地図アプリの徒歩分数だけで判断せず、実際に駅から物件まで歩いてみることが重要です。地図上では平坦に見えても、実際にはきつい坂道（高低差）があるケースは少なくありません。また、昼間は良くても、夜になると街灯が少なく暗くて怖い道になることもあります」と村田さんは語ります。

さらに、近くに川や工場がある場合は、地図ではわからない「におい」や「音」が発生していないか、現地でしっかり自分の五感を使って確認することが必須です。

◾️2. 共用部分：駐輪場と掲示板に表れる「スラム化」のサイン

「マンションは管理を買え」と言われる通り、共用部分にはそのマンションの住民の質と管理組合の機能性が如実に表れます。

村田さんが特に注視するのは「駐輪場」と「エントランスの掲示板」です。

「駐輪場にタイヤのパンクしたホコリまみれの自転車（放置自転車）が溢れ返っている場合、管理の目が行き届いていない証拠です。また、掲示板に『騒音に注意してください』といった強い警告文が何枚も貼られていたり、数年前の古いお知らせが色褪せたまま放置されていたりする場合は、住民トラブルが解決していない、あるいは管理会社が機能していないサインと言えます」と注意を促します。

◾️3. 部屋の中の落とし穴：「換気」「電波」「バルコニー」

部屋の中に入ってからも、単なる内装のチェックで終わらせてはいけません。村田さんは、生活の質に直結する「見落としがちな3点」を挙げます。

・空気の淀みとカビ： 部屋に入った瞬間の「空気の淀み」を感じるか。換気が悪く湿気が溜まりやすい部屋は、結露やカビの温床になります。

・携帯電話の電波状況： 意外と忘れがちなのが通信環境です。建物の構造や周辺の環境によっては、「部屋の中心に行くとスマホの電波が極端に弱くなる」といった物件も存在します。

・バルコニーのルール： バルコニーが広くても、「マンションの管理規約で外に洗濯物を干すことが禁止されている」ケースがあります。自分のライフスタイルに合っているか、事前の確認が不可欠です。



【まとめ】

マンションの内見は、単なる「お部屋見学」ではなく、実際の生活をリアルにシミュレーションし、将来のリスクを見極めるための「調査」です。表面的な綺麗さに目を奪われず、周辺環境、管理状況、そして生活インフラの3つのポイントをしっかりと確認することが、後悔しない家探しの絶対条件となります。

らくだ不動産株式会社では、村田さんをはじめとする経験豊富な不動産のプロが内見に同行し、一般の方では見落としがちなリスクを徹底的に洗い出し、安全なマンション購入をサポートしています。「安心して暮らせる物件を見極めたい」「内見で失敗したくない」という方は、ぜひ一度らくだ不動産へ相談してみてはいかがでしょうか。