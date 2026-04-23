西郷真央が“日本料理”でおもてなし ネリーも舌つづみしたチャンピオンズディナーのメニューは…
＜シェブロン選手権 事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンには大役がある。開幕3日前の月曜日の夜、自身がホストとなるチャンピオンズディナーが開かれる。開催地が移った今年は、コース近くのホテルで行われ、西郷真央がその輪の中心になった。
【写真】これが実際のチャンピオンズディナーの“お品書き”
松山英樹が2021年に制した「マスターズ」を彷彿させるような優雅な夜。「何度かやりとりをして、日本のテイストを入れてもらえるように話をしました」と、メニューには細やかなこだわりを込めた。■シェブロン選手権 チャンピオンズディナーメニュー真鯛／カンパチ／太巻／スパイシーツナロール／アップルウッドで燻製したオラキングサーモン（寿司担当：MF Sushiのクリス・キンジョーシェフ）レジス・オヴァ ゴールデン・オシェトラキャビアハワイ産のハート・オブ・パームサラダスネークリバーファームズの和牛グリルパブロバ 福岡のあまおう苺を添えてなかでもこだわったのは寿司。ヒューストンの有名店が出張し、目の前で握ってくれた。着席前に楽しんでもらう一品だ。「みんなに『すごくおいしいね』と言ってもらえてよかったです」と充実感をにじませた。2024年大会を制し、西郷にバトンを渡したネリー・コルダ（米国）は、「シェフの料理は信じられないほど素晴らしかった。マオが彼女なりの方法で仕上げてくれたおかげで、楽しい夜になった」と称賛した。西郷と同じくツアー初優勝を11年大会で飾ったステイシー・ルイス（米国）も、「妊娠中で寿司が食べられなかったのが本当に残念…。でもみんな『おいしい』って楽しんでいたわ。日本らしい食事になっていてよかった」と話した。さらに、5つのメジャーの中で唯一、このディナーを開催している“伝統”にも言及する。「スペシャルな選手たちと会うことは難しくなっていくけれど、チャンピオンズディナーのおかげで毎年、会うことができる。シェブロンに感謝よ。年齢を重ねていくと、よりその価値を実感するの。若い時は少し面倒に感じるかもしれないけどね（笑）」。今大会での現役引退を発表している41歳は、しみじみと語った。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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