4月20日、タレントのマツコ・デラックスが、情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演した。前週から復帰をはたしたマツコだが、その “髪型” に注目が集まっているようだ。

マツコは2月の同番組に電話出演し、首の緊急手術を受けて入院中であることを明かした。現在は、少しずつ活動を再開している。

「入院中、マツコさんがMCをつとめていた『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）や『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）は、不在のまま収録した回が放送されていました。ただ、4月13日の『5時に夢中！』で10週ぶりに出演し、活動再開する形になりました。

20日は、青森県などで震度5強の地震が発生しましたが、マツコさんは『みなさん、こういうときはNHKが一番なので。今日（『5時に夢中！』を）見逃したとしてもなにも後悔しないので、NHK見てください』と呼びかける気遣いを見せました」（スポーツ紙記者）

緊急入院から2カ月が経ち、少しずつ再始動しているマツコ。ただ、Xでは、

《今週もマツコ姐の髪はダウンスタイル まだ傷を隠してるのかな》

《マツコさん先週もだけど髪をおろしてる》

《マツコさんこれからは下ろし髪にするのかな》

など、マツコの “髪型の異変” を指摘する声があがっている。

「近年、髪全体をアップにしたスタイルが多いマツコさんですが、復帰後は後ろの髪を下したセットにしています。

2025年6月の『5時に夢中！』で、マツコさんは『昔、某番組のディレクターに “髪を下ろしてるときより、上げているときのほうがテンション高くて仕事してますよね” って言われて。もうぜってー下ろさねえと思って』と、冗談交じりに髪を上げたスタイルを貫く理由を語っていました。

そのため、髪型の変化が際立って見えたのかもしれません」（芸能記者）

マツコは、明石家さんまとともにバラエティ番組『週刊さんまとマツコ』（TBS系）で進行を務めている。さんまが退院後のマツコの状況を語ることもあった。

「4月18日、さんまさんは自身がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）で、16日に『週刊さんまとマツコ』の収録をしたことを告白。

手術したマツコさんに関して、『あいつの場合は（患部は）首らしいけど、首はいまボルトを入れて固定しているらしい』と、手術の影響で、現在は首にボルトを入れた状態であると明かしました。

復帰後、後ろの髪を下ろしているのも、首があまり見えないようにしているのではないかと見る向きもあるようです」（同）

体調を万全にし、元気な姿を見せてくれることを期待したい。