大相撲の春巡業が２２日、東京・大田区で行われた。十両・朝翠龍（高砂）が、土俵外の基礎運動などで汗を流した。

稽古の支度部屋では、朝翠龍が大きなハンバーガーと牛丼を頬張る姿が見られた。「増量しているので、でも今日はたまたまです（笑） 自分でＵｂｅｒ Ｅａｔｓでハンバーガーを頼んで、兄（幕内・朝紅龍）も牛丼をウーバーしていたので、たまたまダブルブッキングみたいな感じになってしまった。『頼んじゃったわ〜』みたいな感じです」と、笑顔で事情を明かした。

現在体重１２１キロの朝翠龍は、１３０キロを目標に増量を目指しているというが、太りにくい体質もあっても苦戦中。日体大時代は体重が１３０キロあったというが、卒業後に教員の道へ進んだ途端に２０キロ減量。その後１年間の社会人経験を積んで、２４年名古屋場所で初土俵を踏んだ。「体重を戻そうと思ったら戻せるかなと思ったが、歳なのか、やっぱり全然違った。２０代前半の２１歳、２２歳の時と、今は２５歳で３年間。たかが３年間かなと思ったが、全然違った。太らないです。大学の時は無茶をできていたので、毎日ラーメンを食べに行ったりもしたが、もうできない。増量するにしても体に気をつけながらやっています」と、年齢を重ねたことによる増量の難しさを明かした。