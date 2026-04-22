七森中☆ごらく部の結成15周年を記念したRemixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』の発売が決定！

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4月19日に開催されたイベント「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年いべんと」にて、七森中☆ごらく部 15周年記念して、Remixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』を2026年7月29日に発売することが発表された。

TVアニメ『ゆるゆり』は、なもり氏による漫画作品を原作とした女子中学生たちのまったりとした日常を描く「日常系」アニメで、2011年7月より放送が開始。放送開始以降、日常系アニメブームを牽引し、シュールなギャグと愛らしいキャラクター造形で今もなお根強い人気を誇っている作品だ。

本作は、TVアニメ『ゆるゆり』シリーズのOP・EDを中心に七森中☆ごらく部の名曲たちをリミックスしたアルバムで、クラブミュージックや、チル、ポップスなど多様なアプローチで、七森中☆ごらく部の楽曲を多角的に楽しめるアルバムとなっている。リミキサーには、y0c1e（佐高陵平）、Kijibato(Dream Monster)、PandaBoY、早川博隆(Rebrast)、TEMPLIME、Pa’s Lam System、タカハシヒビキ、Tokyo Machine、Getty、原口沙輔、やしきんが参加予定で、かねてよりTV アニメ『ゆるゆり』シリーズのファンを公言している天津飯大郎も楽曲プロデュースに携わるとのこと。七森中☆ごらく部の名曲たちがどのようにリミックスされるのか発売を楽しみにしてほしい。

また、アルバムには、初回生産分のみに封入特典も予定されており、内容は後日解禁される。

さらに、対象ショップでRemix アルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』を予約購入すると、先着で各ショップオリジナルの特典をゲットすることができる。

きゃにめはステッカー（50mm予定）、Amazon.co.jpはメガジャケ、全国アニメイト（通販含む）はミニフォト3枚セット（54mm×86mm）、ゲーマーズはL判ブロマイド3枚セット、楽天ブックスはアクリルキーホルダー（50mm予定）、あみあみはましかくブロマイドとなっており、各ショップからお気に入りの特典を見つけて、ぜひ早めにアルバムを予約してほしい。

●リリース情報

『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』

2026年7月29日発売

品番：PCCG-02519

価格：￥3,300（税込）

封入特典：後日解禁予定

CDの予約はこちら

https://lnk.to/PCCG-02519

配信はこちら

https://lnk.to/YURUYURI_RemixAL

＜収録曲＞

11曲収録予定

後日解禁

CDショップ予約購入先着特典：

きゃにめ:ステッカー（50mm予定）

Amazon.co.jp:メガジャケ

全国アニメイト（通販含む）:ミニフォト3枚セット（54mm×86mm）

ゲーマーズ:L判ブロマイド3枚セット

楽天ブックス:アクリルキーホルダー（50mm予定）

あみあみ:ましかくブロマイド

各ショップお申込みに関する注意事項

※全国のCDショップ、WEBショップにて2026年7月29日(水)発売Remix アルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

（C)2019 なもり/一迅社・七森中ごらく部

関連リンク

アニメ「ゆるゆり」公式X

https://x.com/anime_yuruyuri