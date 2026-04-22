『ジャパックス』と新規スポンサー契約 半年ぶりに米シニア出場の藤田寛之「眉間にシワを寄せずに…」
芹澤インターナショナルは22日、マネジメントをする藤田寛之が3月1日より「株式会社ジャパックス」（本社・東京都）とスポンサー契約を結んだことを発表した。ヘッドウエア（右サイド）にワッペンを掲出して戦う。今週はスポンサー推薦で米シニアのPGAツアー・チャンピオンズの「Mitsubishi Electric Classic」（米国ジョージア州）に出場する。
藤田は国内男子ツアー通算18勝で2012年に賞金王を獲得。シニア入り後は国内で3勝を挙げ、2024年の海外シニアメジャー「全米シニアオープン」で2位に入った。それを足掛かりに25年のPGAツアー・チャンピオンズのシード権を獲得。昨季は25試合に出場して賞金ランキング64位。ツアーメンバーの資格は保持したものの、2年連続シード獲得とはならなかった。今季は国内シニアを中心に戦う予定で自身の初戦となった「ノジマチャンピオンカップ箱根シニア」では15位タイ。今週の米国での戦いが2戦目となる。「推薦で出場できることに感謝です。昨季は歯が立ちませんでしたが、ことしは眉間にシワを寄せずに楽しみながらプレーできればと思っています」。昨年10月以来の米シニア戦。新たなスポンサーを力に世界と戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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