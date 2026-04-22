舞台出身で実力派俳優の高橋克実さん（65）が4月23日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



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下積み生活が長かった高橋さん。転機となったのは、30代後半で出演したフジテレビ系ドラマ「ショムニ」でした。庶務二課（ショムニ）を目の敵にし、廃課を目論む人事部長役で人気を博しましたが、出演中もアルバイトを続けるほど苦労の日々だったとか。また、人事課長役の伊藤俊人さんが40歳で急逝。番組では伊藤さんを偲びつつ、今も変わらぬ“相棒”への思いを明かします。



現在は俳優業のかたわら、同局系人気バラエティー「トリビアの泉〜素晴らしきムダ知識〜」や「爆笑レッドカーペット」でMCを務めるなど活躍の場を広げています。



今は亡き両親からは当初、俳優の道を反対されて勘当状態だったそうですが、活躍後は舞台を観劇し喜んでくれるように。そんな両親の思い出や、習い事に励む長男（中学２年生）、長女（小学５年生）とのにぎやかな暮らし、子育てを多く担ってくれている14歳年下の妻への感謝などが語られます。