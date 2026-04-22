狩野舞子と迫田さおりの「最高に気持ちいいお花見ゴルフ」をSNSで公開！ ファンも思わず「何もかもが美しい」
日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。2012年のロンドン五輪ではチームメートとして銅メダルを獲得した迫田さおりと「富士桜カントリー倶楽部」をラウンドしたことを投稿した。
【写真】「お花見ゴルフ」を満喫する狩野舞子&迫田さおり（全14枚）
このコースでは何度かプレーしているそうだが、「桜の時期に行くのは初めてでした」「いつ行っても本当に難しくてなかなかいいスコアは出ないけど、お天気に恵まれて最高に気持ちいいお花見ゴルフでした」と、この日のゴルフも大いに満喫した様子だ。投稿では快晴の下、美しい富士山を背景にした2ショットや満開の桜の動画、地面に散った桜の花びらの写真などを公開。さらにスタートホールで撮影した、「朝イチ〜！」の声がかかる狩野のナイスショットや、なぜかアドレスに入ってから「お願いします」と周囲に挨拶をする迫田の動画。「めっちゃ富士山」と称賛されたショットや、バンカー淵の苦しいスタンスから放ったアイアンショット、惜しくもカップインを逃してしまったパットの後、仕草で「これはOKか？」と問いかけてくる姿など、狩野の楽しいプレーぶりがふんだんに紹介されていた。投稿を見たファンからも「何もかもが美しい」「桜が咲いてる時のゴルフ気持ちいいよね」 「舞子姫 美しい〜 ゴルフウェア姿もサイコー」などのコメントが次々に寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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