¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡ÛÃÝÆâ¸µÂÀ¤ÏÂé¸ïÂç¤Ë¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¤Þ¤Ä¤«¤è¤¬¸«¤¿´Ø·¸À
¡Ú¸ø¼°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ä¤«¤è¤¬¸«¤¿£Í¥ê¡¼¥¬¡¼¡Û
¡¡Àè½µ£±£¶Æü¤ÎÂè£²»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÝÆâ¸µÂÀÁª¼ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÁ°²ó¥Ï¥³¥é¥¹¼è¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÂé¸ï¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö·ë¹½ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅú¤¨¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡×¡Öº£ÆüÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤â¤Ä¤¤¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âé¸ïÁª¼ê¤Ï¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢ÃÝÆâÁª¼ê¤¬Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¡¢³Ú²°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿ºÝ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇÂé¸ï¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»ä¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¡Ø²¼¼ê¤¯¤½¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¶áÆ£À¿°ì¤µ¤ó¤â¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡È¼«Ê¬¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥íÆ±»Î¤Ç¡¢Ëã¿ý¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤â¤·¤Ã¤«¤êË«¤á¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú²°¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆî£²¶É¤ÇËþ´Ó¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ä¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âé¸ï¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥ó£²èß³°¤·¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢Ëã¿ý¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÁª¼ê¤Î»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Á¤ã¤¦¸µÂÀ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£