乃木坂46菅原咲月「セーラー服と機関銃」主人公と副キャプテンを務める自身の“共通点”とは 抜擢へのプレッシャーも「責任を感じた」

乃木坂46菅原咲月「セーラー服と機関銃」主人公と副キャプテンを務める自身の“共通点”とは 抜擢へのプレッシャーも「責任を感じた」