乃木坂46菅原咲月「セーラー服と機関銃」主人公と副キャプテンを務める自身の“共通点”とは 抜擢へのプレッシャーも「責任を感じた」
【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46の小川彩と菅原咲月が4月22日、映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」の先行上映会＆スペシャルイベントに出席。
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同作で菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役に決定した菅原。「ものすごいプレッシャー。責任を感じた。『セーラー服と機関銃』は初の舞台化ということですごいことを担わせていただくんだと感じました。今回50周年と節目でこういう形で携わらせていただけること、本当にありがたい機会」と喜びを明かした。
乃木坂46の副キャプテンを務めている菅原。今回演じる泉も周囲の人たちをまとめていくような役柄ということで、自身との共通点を聞かれると「星泉はすごく純粋で、天真爛漫なイメージが私の中ではすごくあるんですけど、根本の性格はちょっとだけ似てるかなと思う部分もあったりする」と語り、「やっぱり周りの人に支えられながら進んでいく役ですが、私も先輩、同期、後輩、スタッフの皆さんに支えていただきながら、今こうやって副キャプテンで乃木坂46としてやらせていただいてるので、そこはすごく似てる部分があるなと思いながら作品見させてもらってました」と自身と重なる部分があると話していた。
「角川映画祭」の5月1日からの上映に先駆け、目玉作品の1本である映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」（監督：大林宣彦）の先行上映会を開催。今回のイベントでは、角川映画の代表作として知られる「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」が2027年に舞台化することがサプライズで発表された。小川が「時をかける少女」の主人公・芳山和子役を、菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役に決定。2人は舞台単独初主演となる。（modelpress編集部）
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◆菅原咲月「セーラー服と機関銃」星泉との共通点は？
同作で菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役に決定した菅原。「ものすごいプレッシャー。責任を感じた。『セーラー服と機関銃』は初の舞台化ということですごいことを担わせていただくんだと感じました。今回50周年と節目でこういう形で携わらせていただけること、本当にありがたい機会」と喜びを明かした。
◆小川彩＆菅原咲月、舞台単独初主演決定
「角川映画祭」の5月1日からの上映に先駆け、目玉作品の1本である映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」（監督：大林宣彦）の先行上映会を開催。今回のイベントでは、角川映画の代表作として知られる「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」が2027年に舞台化することがサプライズで発表された。小川が「時をかける少女」の主人公・芳山和子役を、菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役に決定。2人は舞台単独初主演となる。（modelpress編集部）
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