【全2回（前編／後編）の前編】

京都府南丹市の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件で、逮捕された義父・安達優季容疑者（37）。いかなる事情や理由を本人が言おうと、決して許される罪ではないのは間違いない。ただし、その成育歴を取材すると、容疑者が抱えた知られざる闇があることも事実なのである。

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【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！ 「安達優季容疑者」が住む「立派すぎる日本家屋」

容疑者が高校を卒業するまでを過ごした、京都市内の市営住宅の住民が明かす。

「優季には5歳上の兄がいて、はじめは母方の祖父母と4人暮らしやった。兄と優季は、お母さんは一緒やで。でも、お父さんはちがう。それはハッキリおばあちゃんが言うてたから。兄は一歳ぐらいのときに、母親がおばあちゃんのところに預けに来た」

高校時代の安達優季容疑者

母は祖母に子を託すと、すぐさま姿を消した。

「その母親はどこかへ行ったと思ったら、4年後に、別の男との間にできた優季をおばあちゃんに預けて、また出て行ってしまったんよ。たしか生後2〜3カ月やったと思う」

「完全な育児放棄」

別の近隣住民があとを継いで言う。

「優季はやさしくて、えらいおばあちゃん思いでな。小学校時代だけやない、中学に入ってからも、脚の悪いおばあちゃんの車いすを押して、買い物や病院に一緒に行っていた。おばあちゃんの体調が悪くなったと連絡があれば、学校を早退して、家に飛んで帰ってまで面倒を見てたんや」

信じがたいほどに健気だが、実際、家庭の内実は異様そのもので、

「母親が子育てに関わったのは、小学校の入学手続きのみで、学校行事に参加していたのは祖父母。両親は完全な育児放棄でした。収入源は、祖父母の年金や公的な補助金。祖父母はまったくお金を入れない母親への怒りを漏らしていたといいます」（社会部デスク）

不幸な生い立ちは決して免罪符とはならないが、同種の悲劇を繰り返さぬためには、ネグレクトなどが与えた影響など、容疑者の心理の解明は今後不可欠となるだろう。後編【育ての親だった祖母を亡くし、幼少期を支え合った兄とは「絶縁状態」 安達容疑者の凄絶な生い立ちとは】では、容疑者の生い立ちについて、より詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載