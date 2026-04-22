今日22日深夜から明日23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。月明かりの影響が少なく、流れ星が見つけやすいでしょう。北海道や東北は晴れる所が多く、観察によさそうです。

今年は好条件! 4月こと座流星群

今日22日深夜から23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。



4月こと座流星群は、例年4月22日ごろに極大を迎える流星群です。観測できる流れ星の数はそれほど多くないものの、時折数多くの流星が出現することがあります。





こと座にある放射点がのぼる今日22日午後10時ごろから流れ星が見え、明日23日午前5時ごろ極大となると予想されます。東京では23日午前0時頃に月が沈むため、観察におすすめの時間帯は、月が沈んだ後の23日午前0時ごろから、空が明るくなる前の午前3時ごろにかけてです。国立天文台によると、最も多く流れ星が見えるのは23日午前3時ごろで、空の暗い場所であれば1時間に10個ほど、多めに出現する場合は1時間に15個ほどが期待されるとのことです。

気になる天気は?

今日22日深夜から明日23日明け方にかけて、北海道や東北は晴れる所が多く、流れ星の観察によいでしょう。夜は北海道と東北北部でグッと冷えてきますので、屋外での観察は暖かい服装やアイテムをご用意ください。

関東甲信や北陸は雲が広がりやすく、観察は難しい所が多いでしょう。ただ、一部、星空がのぞく時間もありそうですので、何度か空を見上げてみるのもよさそうです。

東海から九州にかけては曇りや雨で、流れ星を探すにはあいにくの天気となるでしょう。

沖縄は本島地方で観察のチャンスがありそうです。