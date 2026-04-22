4月こと座流星群が今日22日の深夜に見ごろ 月明かりが少なく見つけやすい
今日22日深夜から明日23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。月明かりの影響が少なく、流れ星が見つけやすいでしょう。北海道や東北は晴れる所が多く、観察によさそうです。
今年は好条件! 4月こと座流星群
今日22日深夜から23日明け方にかけて、4月こと座流星群が見ごろを迎えます。
4月こと座流星群は、例年4月22日ごろに極大を迎える流星群です。観測できる流れ星の数はそれほど多くないものの、時折数多くの流星が出現することがあります。
国立天文台によると、最も多く流れ星が見えるのは23日午前3時ごろで、空の暗い場所であれば1時間に10個ほど、多めに出現する場合は1時間に15個ほどが期待されるとのことです。
気になる天気は?
今日22日深夜から明日23日明け方にかけて、北海道や東北は晴れる所が多く、流れ星の観察によいでしょう。夜は北海道と東北北部でグッと冷えてきますので、屋外での観察は暖かい服装やアイテムをご用意ください。
関東甲信や北陸は雲が広がりやすく、観察は難しい所が多いでしょう。ただ、一部、星空がのぞく時間もありそうですので、何度か空を見上げてみるのもよさそうです。
東海から九州にかけては曇りや雨で、流れ星を探すにはあいにくの天気となるでしょう。
沖縄は本島地方で観察のチャンスがありそうです。