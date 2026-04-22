お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、21日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・20）に出演。ゲストを絶賛する場面があった。

この日は「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が千葉県長生郡一宮町、同期の「クワバタオハラ」くわばたりえが長野県飯綱町を訪問した。

くわばたの紹介部分では、登録者数56万人のYouTubeチャンネル「バタやんチャンネル」の動画も公開。料理をしながら子供を「もううるさい！！」としかりつける姿が流れると、ノブは「ちょっと待てぃ！！」ボタン。「こんなん流してるん！？」と大爆笑だった。

大悟は、以前くわばたが自身がMCを務める番組にゲスト出演した際を振り返り「母、お母さんとして。で、このYouTubeめっちゃおもろいねん」と絶賛し「全タレントが隠す部分だけを出してるねん」と総評。スタジオを爆笑させた。

「世の中のタレントって、こんな旅行いきましたよ、こんな幸せですよっていうのばっか出すやん。この人は“なんでこれ昨日食べたい言うたから作ったのに食わへんねん！！！”とか」とくわばたの怒りっぷりを再現しながら説明。ノブは「さっきの、恫喝（どうかつ）の声出てたもんなぁ」と机を叩きながら笑った。