timelesz菊池風磨、喉の不調で数週間活動休止「治療に専念する必要があるとの判断に」
【モデルプレス＝2026/04/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨（31）が喉の不調により、一定期間活動を休止することがわかった。4月22日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトにて発表された。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。
喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/10693?ima=1009&artist=
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
◆菊池風磨、一定期間活動休止
公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
◆全文
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。
喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました。
日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き菊池風磨への変わらぬご支援をお願い申し上げます。
2026年4月22日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/10693?ima=1009&artist=
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