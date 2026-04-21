◇ナ・リーグ ドジャース12―3ロッキーズ（2026年4月20日 デンバー）

【ヤナギタイムズ】ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）のロッキーズ戦で初回に今季初盗塁の二盗に成功した。投手専念日を除く打者出場21試合目はメジャー9年目で3番目に遅い。今季はデータ計測システム「スタットキャスト」で算出されるスプリントスピードも過去“最遅”。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、その舞台裏に迫った。

大谷には盗塁成功の確信があった。一ゴロがベースカバーに入った左腕キンタナの失策を誘って一塁走者になった初回。続くコールの打席で、右足を大きく上げて投げ続けるキンタナの4球目にスタート。右足から滑り込み、悠々とセーフをもぎ取った。

打席に立たず投手に専念した4月15日のメッツ戦を除く打者出場21試合目での初盗塁は、19年の30試合目、18年の26試合目に次いで3番目に遅い。そもそも盗塁企図が今季初めてだった。

24年に「50―50（54本塁打、59盗塁）」を達成し、昨季は20盗塁。走塁と内野守備を担当するクリス・ウッドワード一塁コーチは「投手は足のコンディション管理が重要。今は“投手としての足”をつくっている段階。昨季は途中から投げたが、今年は開幕から投げているので体への負荷が違う」と盗塁減の内情を明かした。右肘手術明けの24年は打者専念し、25年は6月に投手復帰。3年ぶりに二刀流で開幕した今季はシーズン完走を最大の目標とする。むろん「必要な場面では走る」と付け加えた。

盗塁だけではない。今季は特定の場面でしか全力疾走をしない傾向がある。スプリントスピード（柵越え以外で走者が最低2つのベースを回ったことなどが条件の平均速度）は秒速26・5フィート（約29・1キロ）。メジャー平均27フィート（約29・6キロ）を下回ったことがなかった過去8年とは明らかに違う。昨季平均28・0フィート（約30・7キロ）を下回り、メジャー9年間で最も遅い。

内野手の正面を突いたゴロでもスピードを緩める場面がある。同コーチは「もちろん、ドク（ロバーツ監督）は全力疾走しないことは好まない」とした上で「現実的にアウトの打球なら無理をしない」と言い切った。「全て本人の判断。全力疾走してハムストリング（太腿裏）を痛める方が問題。それは避けたい。年齢的にも、シーズンを通して健康を保つことが重要」。22年以来2度目の「投打ダブル規定」到達を目指し、「投手・大谷」を前提に全てのプレーが生み出されている。