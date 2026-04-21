「涙出た」「素敵すぎる」M!LK佐野勇斗の“グループ活動を続ける理由”に感動の声
「メンバーにはそれがないから……」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、グループを続ける“1番の理由”を語った――。
佐野勇斗
○佐野勇斗「最近、異常に仲良い」 『紅白』出場で変化も
4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、上京後に住んでいた神奈川・元住吉を訪れた佐野。愛車を運転しながら、昨年末に初出場した『第76回NHK紅白歌合戦』の話題になり、「マジで運が大きいけどさ。自分たちががんばってたのもあるけど。本当に奇跡的なタイミングだよね」としみじみ。
助手席の友人に、気持ちの変化を問われると、「目に見えてとかはないんだけど。5人の共通認識で、“俺ら『紅白』に出ることができた! 出させてもらえた! ”っていう自信はあると思う」と話した。
また、メンバーの年齢はバラバラだが、最年長の佐野は、「本当にもう同級生ぐらいに思ってる」と話し、「まあ、それは僕が一番はじめに、“全員タメ口でいこう! ”って言ったのがはじまりですけどね」とニヤリ。
一方、最年少の曽野舜太に助けられることもあるそうで、「“マジ本当にキツいわ……”ってなっても、“本当にありがたい経験だよね”みたいな。舜太が言うから、メンバーも感謝の気持ちを忘れない。アイツのおかげはめちゃくちゃある」とグループ内の空気感を打ち明けた。
さらに、『紅白』出場後は、「より仲良くなったかもしれない。最近、異常に仲良い。この前もミュージックビデオ撮ってたんだけど、朝から夜中までずっと5人でしゃべってた」という変化も。
佐野は、「なんか俺も、誰でも好きな人間じゃないしさ。全然、ん〜? って思うこともあるけど」と前置きしつつ、「メンバーにはそれはないから。続ける理由はメンバーだもんな。メンバーと一緒にいたいからっていうのは、マジで大きい」と率直に心の内を明かしていた。
コメント欄は1,300件以上が書き込まれ、「M!LKを続ける理由がメンバーと一緒にいたいから、という言葉が素敵すぎる」「“続ける理由がメンバー”って言葉聞いた瞬間涙出た」「忙しいはずなのに、メンバーがさらに仲良くなるってすごいなあ」「紅白出てより仲良くなったとか素敵すぎる」「佐野さんのメンバー愛がほんとに好き」など感動や絶賛の声が続々と寄せられている。
【編集部MEMO】
佐野勇斗は、1998年3月23日生まれ。愛知県出身。2015年2月公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年の主な出演作は、TBS『トリリオンゲーム』(23)、ABCテレビ『マイダイアリー』(24)、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(23)、映画『六人の嘘つきな大学生』(24)、劇場版『トリリオンゲーム』(25)。ボーカルダンスユニット・M!LKの一員としても活動している。
佐野勇斗
○佐野勇斗「最近、異常に仲良い」 『紅白』出場で変化も
4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、上京後に住んでいた神奈川・元住吉を訪れた佐野。愛車を運転しながら、昨年末に初出場した『第76回NHK紅白歌合戦』の話題になり、「マジで運が大きいけどさ。自分たちががんばってたのもあるけど。本当に奇跡的なタイミングだよね」としみじみ。
また、メンバーの年齢はバラバラだが、最年長の佐野は、「本当にもう同級生ぐらいに思ってる」と話し、「まあ、それは僕が一番はじめに、“全員タメ口でいこう! ”って言ったのがはじまりですけどね」とニヤリ。
一方、最年少の曽野舜太に助けられることもあるそうで、「“マジ本当にキツいわ……”ってなっても、“本当にありがたい経験だよね”みたいな。舜太が言うから、メンバーも感謝の気持ちを忘れない。アイツのおかげはめちゃくちゃある」とグループ内の空気感を打ち明けた。
さらに、『紅白』出場後は、「より仲良くなったかもしれない。最近、異常に仲良い。この前もミュージックビデオ撮ってたんだけど、朝から夜中までずっと5人でしゃべってた」という変化も。
佐野は、「なんか俺も、誰でも好きな人間じゃないしさ。全然、ん〜? って思うこともあるけど」と前置きしつつ、「メンバーにはそれはないから。続ける理由はメンバーだもんな。メンバーと一緒にいたいからっていうのは、マジで大きい」と率直に心の内を明かしていた。
コメント欄は1,300件以上が書き込まれ、「M!LKを続ける理由がメンバーと一緒にいたいから、という言葉が素敵すぎる」「“続ける理由がメンバー”って言葉聞いた瞬間涙出た」「忙しいはずなのに、メンバーがさらに仲良くなるってすごいなあ」「紅白出てより仲良くなったとか素敵すぎる」「佐野さんのメンバー愛がほんとに好き」など感動や絶賛の声が続々と寄せられている。
【編集部MEMO】
佐野勇斗は、1998年3月23日生まれ。愛知県出身。2015年2月公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年の主な出演作は、TBS『トリリオンゲーム』(23)、ABCテレビ『マイダイアリー』(24)、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(23)、映画『六人の嘘つきな大学生』(24)、劇場版『トリリオンゲーム』(25)。ボーカルダンスユニット・M!LKの一員としても活動している。