【ちいかわ】好評パックTシャツはぷっくりシール付き！ 4月24日より限定発売
ECショップ「Talking」と全国のKIDDY LANDにて、『ちいかわ T-SHIRTS FES 2026 』が開催される。
＞＞＞ちいかわパックTシャツのデザインやぷっくりシールをチェック！（写真94点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
今年で5回目のT-SHIRTS FESとなる今回は、前回大人気だったTシャツ2枚セットのパックTに、ぷっくりシールのノベルティがプレゼントされる。
パッケージにももちろんちいかわたちがプリント。チャックで繰り返し使えるタイプのパッケージなのも嬉しいポイントだ。
ユニセックスで着れるシルエットのTシャツで、夏の準備に2枚ともご自身用に使っても、お友達やパートナーと1枚ずつシェアしても。夏が近づくワクワクが止まらなくなるイベントだ。
パックTのラインナップはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、のそれぞれ単体のデザインと、集合デザインがセットになった3種類。
「パックTシャツ 味付けのり／ぼっちゃりランナーズ スミ／ホワイト」は、まるで太眉なちいかわと味付けのりをイメージした他にはないカラーリングのデザインの「味付けのり」と、ぼっちゃり走る姿がなんとも愛らしい「ぼっちゃりランナーズ」のセット。
「パックTシャツ おしりズリズリ／ステッカー ホワイト／スミ」は、お尻を擦って樹液を取るハチワレの姿が愛らしいデザイン「お尻ズリズリ」と、まるでステッカーをペタペタ貼ったようなトレンド感があふれるキャッチーなデザインの「ステッカー」のセット。
「パックTシャツ 焼肉／屈伸 ブラック／オートミール」は、焼肉の油が飛んでも安心なブラックのボディとレトロカラーのプリントがポイントの「焼肉」と、入念にストレッチする姿が愛らしい「屈伸」のセット。
お好きなセットを、もしくはコンプするのもアリですね。
（C）nagano
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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
パッケージにももちろんちいかわたちがプリント。チャックで繰り返し使えるタイプのパッケージなのも嬉しいポイントだ。
ユニセックスで着れるシルエットのTシャツで、夏の準備に2枚ともご自身用に使っても、お友達やパートナーと1枚ずつシェアしても。夏が近づくワクワクが止まらなくなるイベントだ。
パックTのラインナップはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、のそれぞれ単体のデザインと、集合デザインがセットになった3種類。
「パックTシャツ 味付けのり／ぼっちゃりランナーズ スミ／ホワイト」は、まるで太眉なちいかわと味付けのりをイメージした他にはないカラーリングのデザインの「味付けのり」と、ぼっちゃり走る姿がなんとも愛らしい「ぼっちゃりランナーズ」のセット。
「パックTシャツ おしりズリズリ／ステッカー ホワイト／スミ」は、お尻を擦って樹液を取るハチワレの姿が愛らしいデザイン「お尻ズリズリ」と、まるでステッカーをペタペタ貼ったようなトレンド感があふれるキャッチーなデザインの「ステッカー」のセット。
「パックTシャツ 焼肉／屈伸 ブラック／オートミール」は、焼肉の油が飛んでも安心なブラックのボディとレトロカラーのプリントがポイントの「焼肉」と、入念にストレッチする姿が愛らしい「屈伸」のセット。
お好きなセットを、もしくはコンプするのもアリですね。
（C）nagano
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