中澤裕子、ミセスとの共演で見せた “ふっくら激変”…モー娘。OGで貫く “ノースキャンダル”、50代でも “アイドル” の矜持健在

4月20日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）が放送された。同番組に元「モーニング娘。」（以下、モー娘。）の中澤裕子が出演したが、“激変” した姿が注目を集めている。

『テレビ×ミセス』は、ミセスがMCを務め、さまざまな人やものと本気でコラボするもの。今回は、かつて多くのバラエティ番組で人気を博したゲーム企画「巨大すべり台クイズ」がおこなわれた。

「ゲストとして、中澤さん、保田圭さん、矢口真里さんのモー娘。OG3人が出演。『巨大すべり台クイズ』は、出題されるクイズに解答し、正解すれば相手、不正解だと自分のすべり台がせりあがっていくゲームです。モー娘。OGメンバーは、過去にこのゲームに何度も挑んでおり、今回もジャージ姿で参戦しました」（スポーツ紙記者）

絶壁状態になりながら、必死に耐える姿でスタジオは盛り上がった。一方で、放送後のXでは、

《中澤姐さんの貫禄》

《一瞬誰だか分からなかった》

《中澤裕子、丸くなったわね・・》

など、中澤の姿に驚く声が聞かれていた。

「中澤さんは動きやすいよう、ポニーテールで出演していましたが、顔まわりがふっくらした印象を受ける人もいたのだと思われます。ただ、現在52歳であることを考えると不自然ではなく、飾らない姿に親近感を持たれたようです」（芸能記者）

中澤はモー娘。の初代リーダーを務め、グループを牽引した。私生活では、2012年に一般男性と結婚し、2人の子どもが誕生。現在は家族とともに福岡で暮らしている。

「2013年に矢口さん、2019年に後藤真希さんが不倫疑惑を報じられ、2人ともその事実を認めて謝罪しました。2018年には、吉澤ひとみさんが酒気帯び運転でひき逃げ事故を起こし、自動車運転処罰法違反と道路交通法違反などの容疑で逮捕されるなど、モー娘。OGのスキャンダルが続き、衝撃を与えました。

その点、中澤さんは目立ったトラブルもなく、“ノースキャンダル” を貫いており、現在は福岡のローカル番組やイベントなど地方で活動しています」（同）

今回、久しぶりにゴールデンタイムのバラエティ番組に出演した中澤。2児の母になったが、“アイドル業” も続けているようだ。

「2024年6月、バースデーディナーショーを開催したのを機に、誕生日である6月にバースデーライブをするのが恒例になっています。おなじみの “姐御キャラ” は健在で、イベントでは男女問わず『姉さん』と声援を寄せられながら、歌唱しているようです。

50代になってもステージに立ち、ファンと交流する機会を大切にし、アイドルとしての矜持を持ち続けているといえます」（同）

初代リーダーは、愛され続ける──。