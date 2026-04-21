ダイソンは、羽根のない扇風機を進化させた「Dyson Cool CF1 ファン」を2026年4月21日（火）より、ダイソン公式オンラインストア、および全国の家電量販店などで順次販売します。

「Dyson Cool CF1 ファン」

記事のポイント 本製品は、2009年に発売された同社の世界初の羽根のない扇風機が復刻されたもの。ダイソンを象徴する革新的なデザインを継承しており、機能面では新搭載のナイトモード、LCDディスプレイ、高効率なブラシレスDCモーターなど、充実した機能を備えています。

従来の羽根のある扇風機は、羽根が空気を切ることで断続的でムラのある風が生じ、不快に感じられる場合があります。また、小さな子どもが指を怪我する恐れがあるなど、安全面でもリスクがありました。

「Dyson Cool CF1 ファン」は、羽根のない設計による安全性や静かさを維持しながら、特許を取得したDyson Air Multiplier テクノロジーにより、周囲の空気を最大13倍に増幅し、パワフルでなめらかな風を実現します。

エネルギー効率に優れた設計で、最大消費電力はわずか30W。ブラシレスDCモーターが、細かな出力調整を可能にし、消費電力を抑えながらパワフルな風を生み出します。

消音技術により最大風量でも運転音を抑えて利用可能。18.5dBの静音設計により、快適な睡眠を妨げません。また、新搭載のナイトモードでは、スリープタイマーを設定でき、風量やディスプレイの明るさを自動で調整。睡眠を妨げず、暑い夜も心地よく眠ることができます。

本体に備えたLCDディスプレイにより直感的な操作が可能で、選択したモードや風量設定を簡単に確認できます。

0°、15°、40°、70°の首振り設定と10段階の風量調節が可能で、好みの涼しさに調整できます。エアコンとの併用も考えられた設計で、空気を循環させ、部屋全体にムラなく快適な風を届けます。

ダイソン 「Dyson Cool CF1 ファン」 発売日：2026年4月21日 オープンプライス

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