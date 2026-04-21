２１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２６．４１ポイント（０．４８％）高の２６４８７．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．４８ポイント（０．５０％）高の８９４３．５４ポイントと続伸した。ハンセン指数は２月２７日来、約２カ月ぶりの高値水準を回復している。売買代金は２０５１億７７４０万香港ドル（約４兆１６５１億円）に縮小した（２０日は２４１４億６２８０万香港ドル）。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が続いているほか、米イランの和平協議再開の見通しも買い安心感につながっている。米国との協議に消極的だったイランの高官は２０日、海外メディアのインタビューに対し、パキスタンで開催される戦闘終結に向けた再協議に出席することを検討していると答えた。一時停戦の期限が日本時間２３日午前に迫る中、仲介国のパキスタンは第２回和平協議の準備に奔走している。市場の一部に、停戦合意に楽観的な見方が広がり、日本時間２１日早朝の取引でＷＴＩ原油先物が急反落したこともプラス材料だ。もっとも、和平合意のハードルは高く、協議が難航するとの懸念もあり、上値は限定されている。ハンセン指数などは安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．８％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が３．４％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。茶飲料チェーンの滬上阿姨（上海）実業（２５８９／ＨＫ）が１４．９％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が１１．４％、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が５．４％、テレビ（ＴＶ）メーカーの創維集団（７５１／ＨＫ）が４．８％、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が３．５％、酒場の海倫司国際ＨＤ（９８６９／ＨＫ）が２．７％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

香港不動産セクターもしっかり。信和置業（８３／ＨＫ）が３．６％高、新世界発展（１７／ＨＫ）が３．２％高、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が２．５％高、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．１％高で引けた。

半面、人工知能（ＡＩ）関連の銘柄群は安い。雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が６．９％、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が３．７％、京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２．６％、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。センスタイムのほか、クラウドやＥＶ（電気自動車）などの下げも響き、ハンセン科技（テック）指数は０．１％逆行安している。

本土マーケットは小幅続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７％高の４０８５．０８ポイントで取引を終了した。発電が高い。銀行、資源・素材、不動産、食品飲料なども買われた。半面、ハイテクは安い。医薬、保険・証券、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）