ゴジラ＆サンリオコラボ「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門にエントリー決定
【モデルプレス＝2026/04/21】東宝株式会社は、2025年11月の「ゴジラ・フェス 2025」にて情報解禁された「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のキャラクターが「2026年サンリオキャラクター大賞」パートナー部門にエントリーされたことを発表した。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」初回速報TOP10
ゴジラ公式X（旧Twitter）にて、「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のシークレットキャラクターとして最後に登場した【マイスウィートピアノ】も加わったコラボビジュアルも公開。現在開催中の「2026年サンリオキャラクター大賞」にもエントリーしていく。
「サンリオキャラクター大賞」とは、2026年で41回目を迎える、年に1度のサンリオキャラクターの人気投票イベント。エントリーしている90キャラクターから好きなキャラクターに投票して応援。現在投票受付中となっている。（modelpress編集部）
サンリオキャラクターズが、ゴジラの着ぐるみ姿に。みんなちょっぴり大きくなった気分？最初はびっくりしたけど、着ているうちにゴジラのこともっと知りたくなっちゃったみたい。
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◆「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」サンリオキャラクター大賞エントリー
ゴジラ公式X（旧Twitter）にて、「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のシークレットキャラクターとして最後に登場した【マイスウィートピアノ】も加わったコラボビジュアルも公開。現在開催中の「2026年サンリオキャラクター大賞」にもエントリーしていく。
◆「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」
サンリオキャラクターズが、ゴジラの着ぐるみ姿に。みんなちょっぴり大きくなった気分？最初はびっくりしたけど、着ているうちにゴジラのこともっと知りたくなっちゃったみたい。
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