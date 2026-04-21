お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が21日、自身のYouTuubeチャンネルを更新。10キロのダイエットに成功したことを明かした。

くわばたは50歳を目前に体重が70キロまで増加したことでダイエットを決意したと説明。近所のキックボクシングに通うも続かず、高いレッスン料でパーソナルトレーナーを付ける成果がで出ず、更年期の症状も重なり中々痩せず悩んでいた中で、お笑いタレント・小藪千豊がオンラインサロンで展開している「ヘルシー教」に“入信”。ダイエットに成功したと明かした。

内容について「LINEの、文字のやり取りしかしてないんですけど、小藪さんが私の今の食生活はどんなんか教えてくださいっていうので、いろいろ言って」と、お菓子はほとんど食べない、更年期で太ってしまった、運動しても痩せないなど、自身の状況を提示。1番大きな原因だと思っている飲酒についても、ツマミが止まらないこと、シメのカップ麺を週1ペースでやっていることなどを伝えたと説明。

小藪からのアドバイスは、お酒を減らすこと。「お酒を飲むと体の中がこうなるんですっていうメカニズムがバーッと書いてあって」と、なぜ飲酒がよくないのかの説明文が届き「それを読んだ時に“お酒を減らすんじゃなくて、やめてみよ。50歳の誕生日まで禁酒”って自分で決めました」と禁酒で取り組んだことを明かした。

2025年7月、体重70.15キロ、体脂肪率40.4％だったのが、26年4月、体重58.8キロ、体脂肪率32.1％まで落ち、途中経過のデータも公開。「初めの1カ月で5キロ弱。そこからちょっとずつ毎月落ちて、ほんとにマイナス10キロなりましたね。運動ゼロです、運動してないです」と語った。

ヘルシー教で体型が変わり、健康に対する知識が増えたといい「家族全員が健康な食事を摂ることができてるから、家族全員を健康な体にさせていただけたってことが一番ありがたい」と感謝。「パーソナルトレーナーに言われたことはできなかったのに、なんで小藪さんに言われたことはできたのかっていうのは、ちゃんと説明があったから」と指示と同時に、なぜそうすべきなのかメカニズムが説明されていたことが続けられた要因だと分析した。