１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役女子高生・男子高生の「上京願望」に関するリアルを調査し、回答結果を公表した。

【女子高生の東京への憧れはほぼ半々！ 若者からみた理想と現実とは？】

まず現在、東京以外に住む女子高校生に「あなたは上京をして生活をしてみたいですか？」と質問したところ、上京してみたいと回答した女子高生は５６．９％、したくないと答えた女子高生は４３．１％となり、半数以上が上京に対して前向きであることがわかった。

理由として最も多く挙がったのは、「便利そうだし充実してそうだから」「東京はなんでもあるから」「都会が近くて移動楽そうだから」「色々な場所があって生活が便利そうだから」というように、充実した生活環境への期待が上京したい理由として大きいようだ。

その他の理由として、「修学旅行で街の凄さに憧れたから」「行ったときにスゴって思った」のように、実際に東京を訪れた経験がきっかけで上京への憧れを持ったケースや、「芸能人に会いたいから」「推し活の幅が広がるから」「ライブ会場が近いから」などといった意見も多く見られた。

一方で「上京したくない」と回答した４３．１％の女子高生。その理由は、「東京は人が多くて苦手だから」「人酔いするから」「うるさそう」「満員電車がしんどいから」「電車やバスの人混みが怖いから」「都会すぎて息苦しそうだから」といったように、「東京＝賑やかで人が多い」という印象を持つ女子高生が多く、それが日常生活になることで大きなストレスになるのではないかという懸念を抱いている意見が多く見られた。

他にも多く挙がっていた声として、「物価や地価が高いから」「東京は物価が高いから」「物価が高くて大変そう」というリアルな金銭面への不安や、「こわいから」「信用できない」「危ないから」「東京は治安が悪い印象があるから」など、治安に対する不安も理由として挙げられた。

【令和の現役男子高生の６５％以上「上京したくない」という結果に】

女子高生の約半々の回答結果に対し、東京以外に住む男子高生は上京してみたいと回答したのが３４．７％で、上京したくない男子高生が６５．３％と大きく上回る結果となった。

まず、上京したい男子高生の理由は「東京に憧れているため」「都会で暮らしたい」「夢」「かっこいいイメージがあるから」「わくわくが待ってそうだから」

などといった、都会へのあこがれが最も多い意見として見られた。

また別の理由としては、「田舎すぎるから」「田舎っぺ卒業」といった声も見られた。

一方で「上京したくない」と答えた男子高生（６５．３％）の意見を見ていくと、「人が多いから」「東京みたいな人が多いところが苦手だから」「アクセスは良いけど人混みがあまり好きではない」と、女子高生同様に人の多さが第一に挙げられている傾向がうかがえる。

また、他の理由として「汚い」「くさそう」「空気が重い」「空気が悪いから」といった、半ば偏見とも捉えられるイメージの悪さを都会に感じている様子や、「田舎の方が平和だから」「田舎が１番」「しぜんのほうがすきだから」など、居心地の良さを重視する意見も見られた。