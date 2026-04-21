「BTSが枕投げ?!」素顔全開のオリジナルコンテンツ『Run BTS！2.0』予告映像解禁

BTSのオリジナルコンテンツ『Run BTS!』が、さらにパワーアップして帰ってくる。

4月20日、BTSは公式YouTubeチャンネルを通じて、新たにスタートする『Run BTS! 2.0』の予告映像を公開し、世界中のファンの注目を集めた。

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『Run BTS! 2.0』の第1話は、4月23日午後9時に公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォームWeverseで公開される予定だ。先立って公開された約50秒の予告映像には、メンバーたちの卓越したバラエティセンスとリアルな日常がぎっしり詰め込まれており、本編への期待を高めた。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

予告映像では、団体旅行に出かけたメンバーたちの自由奔放な姿が描かれている。“21世紀のポップアイコン”という肩書きを一時的に手放した彼らは、宿泊先の床を転げ回ったり、テーブルの下に隠れたりと、無邪気な姿で笑いを誘う。特に、激しい枕投げや勝負欲あふれる足蹴り試合、料理に没頭する様子など、ステージ上でのカリスマ溢れる姿とは180度異なる“ギャップ”が見どころだ。

『Run BTS!』は2015年の初公開以来、BTSを代表するオリジナルバラエティとして定着し、世界中のARMY（ファンダム名）から愛されてきた。2021年までに放送されたレギュラーエピソードと、その後公開されたスペシャルコンテンツを合わせたYouTubeの累計再生回数は約2億7000万回に達し、影響力の大きさを証明している。約9年にわたり続いてきた彼らの愉快な挑戦が、「2.0」という名前でどのような新記録を打ち立てるのか、注目が集まっている。

なお、バラエティと音楽の両面で存在感を発揮するBTSは、4月25・26日および28日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで開催される「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」公演を皮切りに、北米ツアーに突入する。

（記事提供＝OSEN）