ドジャースは２０日（日本時間２１日）、敵地デンバーでのロッキーズ戦で５本塁打を含む１５安打の猛攻を浴びせて１２―３で圧勝。連敗を「２」で止め、今カードを２勝２敗で終えた。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打、１盗塁。連続出塁記録を「５２試合」に伸ばし、アジア出身選手の最多に並んだ。６回には申告敬遠で歩かされるなど相手に与えるプレッシャーは絶大。先頭打者としてもこれ以上厄介な選手はいないが、チーム内には少ない出場機会でド派手な活躍を続けている選手がいる。正捕手・スミスの控えに回っているダルトン・ラッシング捕手（２５）だ。

この日は前日１９日（同２０日）から「父親リスト」に入って不在のフリーマンに代わり、一塁で先発出場。打順は９番で２巡目以降の大谷につなぐ役割も担ったが、つなぎどころか絶好調のバットで走者をかえした。８回先頭の第４打席は外角のフォーシームを反対方向の左翼ポール際へ６号ソロ、続く９回一死一塁の５打席目は低めのスライダーを豪快に右中間席へ叩き込む７号２ラン。５打数２安打３打点の暴れっぷりで、今季５本塁打の大谷を一気に突き放した。

チームは２２試合を終え、マンシーがこの日の２発を加えて８本塁打（２１試合、８５打席）でリーグトップタイに立つが、ラッシングはわずか８試合、２８打席で７発と驚異的な勢いでアーチを量産している。米メディア「ドジャー・ブルー」も「５５０打席のフルシーズン換算で１４３本塁打のペースとなった。また、今季２度目の１試合複数本塁打記録にもなった」と仰天するばかりだ。

一方、どれだけ好調でもネックとなるのは出場機会。一塁のフリーマンは家庭の事情で戦列を離れているものの、ＤＨには不動の大谷、本業の捕手はスミスが攻守の要となっている。仮に「１４３発」が実現すれば、２００１年にバリー・ボンズ（ジャイアンツ）が記録したＭＬＢのシーズン最多本塁打記録「７３本塁打」を２倍近くも上回ることになるが、果たしてどうなるか。