松屋、サイドメニューの無料サービス券を配布開始 メイン1品につき選べる4種のサイド1品が次回以降無料に
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう21日より「サイドメニュー無料サービス券」の配布を開始した。
【画像】松屋が配布する「サイドメニュー無料サービス券」
店内飲食および弁当にて、メインメニューの購入客に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布。次回店舗を利用の際、メインメニュー1品につき、サイドメニューサービス券1枚が利用可能。選べるサイドメニューは「ポテサラ」「生玉子」「キムチ」「みそ汁（※テイクアウト限定）」の全4種類。本券は店舗在庫がなくなり次第、配布終了となる。また有効期間は6月末まで。
SNSでは「なん…だと…？」「太っ腹企画 毎月やってほしい」「さすが俺達の松屋」などの声が上がっている。
【画像】松屋が配布する「サイドメニュー無料サービス券」
店内飲食および弁当にて、メインメニューの購入客に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布。次回店舗を利用の際、メインメニュー1品につき、サイドメニューサービス券1枚が利用可能。選べるサイドメニューは「ポテサラ」「生玉子」「キムチ」「みそ汁（※テイクアウト限定）」の全4種類。本券は店舗在庫がなくなり次第、配布終了となる。また有効期間は6月末まで。
SNSでは「なん…だと…？」「太っ腹企画 毎月やってほしい」「さすが俺達の松屋」などの声が上がっている。