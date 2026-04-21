松屋 （C）ORICON NewS inc.

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　松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう21日より「サイドメニュー無料サービス券」の配布を開始した。

【画像】松屋が配布する「サイドメニュー無料サービス券」

　店内飲食および弁当にて、メインメニューの購入客に、「サイドメニュー1品無料サービス券」を配布。次回店舗を利用の際、メインメニュー1品につき、サイドメニューサービス券1枚が利用可能。選べるサイドメニューは「ポテサラ」「生玉子」「キムチ」「みそ汁（※テイクアウト限定）」の全4種類。本券は店舗在庫がなくなり次第、配布終了となる。また有効期間は6月末まで。

　SNSでは「なん…だと…？」「太っ腹企画　毎月やってほしい」「さすが俺達の松屋」などの声が上がっている。