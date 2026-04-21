俳優の藤原紀香さんが4月20日、自身のインスタグラムを更新。ファッション誌『JJ』の50周年を記念したイベントに参加した思いを綴りました。



【写真を見る】【 藤原紀香 】 黒のミニドレスでランウェイへ 「華やかで思い出深いひとときとなりました」 ファッション誌『JJ』50周年記念イベントに参加



20代のころに『JJ』の専属モデルを務めていた藤原さんは「JJ50周年という記念すべきステージ Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」と投稿。





投稿ではオフショルダーの黒いミニスカートのワンピースをまとい、ランウェイに登場した画像も紹介。





「JJの歴史を紡いできた仲間が集い、それぞれの歩みや思い出が重なり合う会場はあたたかく、未来へ向かう力にも満ちていて、客席からいただいた黄色い歓声にもたくさんの元気をいただきました ありがとう」と、久しぶりのステージに、喜びと感謝の気持ちを綴りました。



そして「自身、今回のRunwayでは懐かしさと新しいときめきをダブルで感じ、MCとして賀来千香子さんやギャビーさんなど皆さんとお話をする中で、JJが長きにわたり愛され続けてきた理由を実感 あらためまして、JJ50周年おめでとうございます」と、古巣である『JJ』にリスペクトの気持ちを記しています。





この投稿を見た人たちからは「カッコいいです」「美しすぎるーー 」「スタイル抜群」「紀香スマイルステキ」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】