・不動テトラが急反発、地盤改良事業の利益率改善などで２６年３月期業績は計画上振れ着地

・日電硝が４連騰、超薄板ガラスを用いたスピーカー振動板が「Ｆｅａｓｔｒｅｘ」に採用

・リファバスＧがＳ高、プラ再生などに官民投資１兆円との報道で

・アコムが大幅反発、営業貸付金利息が計画上回り２６年３月期業績は計画上振れ着地

・日進工具に物色人気集中、ＡＩＤＣ関連で需要捉え２６年３月期営業利益は一転２ケタ増益に

・イボキンはＳ高、三井物と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて協業

・アサヒエイトがＳ高、「希ガス」事業に関する新たな協業の検討を開始

・オキサイドは急伸、欧州で量子事業の展開加速へ

・ノジマが続騰、日立の家電事業買収報道で「本日取締役会に付議」とコメント開示

・アドテストは売り買い交錯、最高値圏に再浮上できるか下放れるかの瀬戸際

・リガクＨＤがカイ気配切り上げ、米オント・イノベーションとの資本・業務提携を材料視



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS