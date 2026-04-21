お笑い芸人として活躍しながら、2015年に小説『火花』で芥川賞を受賞した又吉直樹さん。今年は、6年ぶりの長編小説『生きとるわ』（文藝春秋）を刊行するなど、現在も執筆や舞台など多様な表現活動を続けています。

前編では又吉さんに、新作に込めた思いや、下積み時代から変化したキャリアの考え方、そして「やりたいことが見つからないときの探し方」について聞きました。

将来に漠然とした不安を抱える若手ビジネスパーソンにとっても、キャリアを考えるヒントが満載です。

後編： 「夢はなくていい。自分の幸福度を優先する」又吉直樹が語る、他人と比較して削られないための思考法

将来のことはみんなどこかで不安なのではないか

――新作小説『生きとるわ』で伝えたかったことを教えてください。

社会の中で生きていこうとすると、真面目にやっていないとなかなか報われないところがあります。でも、みんながみんな、うまく生きられるわけじゃない。悪気はないのに、よくない状況になってしまう人もいる。「そういう人でも生きていってほしい」という思いを作品の根底に込めました。

――過去の長編小説は芸人や演劇人が主人公でしたが、『生きとるわ』では30代の公認会計士が主人公です。書く上で意識したことはありますか？

職業が違っても、大きく考えていることは変わらないと思います。30代って、「自分の仕事はこれでいいのか」「自分の生き方はこれでいいのか」と、考える世代だと思うんですよね。

僕らは18歳や22歳で、一回自分の進路や職業を決めますけど、18歳といったら僕らの時代は選挙権もなかった。選挙権も与えられていない人間が、これからどうやって生きていくかという最大の選択を迫られる。それはたとえ就職できたとしても、その先で「本当にこれでよかったんかな」と思いますよね。

未成熟なときにした大きな選択によって、5年後、10年後の自分が変わってくる。若いころは必死で生きるしかないからいいとして、30代になってある程度余裕ができたときに「本当にこれでいいのか？」と思うのは、ごく普通のことだと思います。

――それは、芸人も同じですか？

変わらないと思いますね。芸人も18歳や22歳でデビューした若手は、とりあえず全力でネタを作って、賞レースを勝ち上がって、テレビに出て売れたいというモチベーションで頑張る。

でも30歳でテレビに出られたとしても、そこからまた後輩が増えてきて、劇場も芸人がいっぱいいて、自分が40代・50代になっても出番をもらえるかわからない。「じゃあどうやって生きていくねん」ということを、30代半ばぐらいから考える人は多いと思います。

――又吉さん自身も、将来に悩むことはありますか？

悩むというより、ここからどうなるんやろと不安には思いますね。僕の場合は10代のころから、なんとなく漠然とキャリアのイメージがあって。今のところはイメージ通りにきてますけど、ここから先はすごく予測が難しいと思っています。

できればお笑いをやりながら、劇場で朗読やトークといった表現をやり、さらにプラスアルファで、もうひとつぐらい年齢に合った表現も続けていきたい。でも、それを続けるにはお客さんに来てもらわないといけないんですよね。

それが全部うまくいくとは限らないですから、不安です。みんなどこかで不安なんじゃないですかね。

お金と「やりたいこと」、どう天秤にかけるか

――新作小説では「お金」が大きなテーマになっています。お金を稼ぐことについてはどういう考えを持っていますか？

若いころはお金がなさすぎて、むしろお金のことを複雑に考える必要がありませんでした。ない中でどうやってご飯を食べるか、どこに住むかを考えるので、逆にすごくシンプルだったんです。

今は食べるものも住む場所もありますけど。歳をとってくると老後も含めた貯蓄のこととか、お金の話がより自分の人生から切り離しにくくなってくるんですよ。

――お金とやりたいことのバランスについては、どう考えていますか？

僕は、ライブを作るとか、物語を作る、小説を書くのがすごく好きなんですよ。それを続けながら、生きていくために必要なお金をどう稼ぐか、というのが僕の考え方の基準です。

余分に稼ぐ必要もないし、できるだけ自分の表現や創作に時間を使いたい。とはいえお金が全然なかったら、創作意欲がおかしなことになってきたりもします。お金の話ばっかりになってくる可能性もあるので。やりたいことを優先するけど、ゼロか100かではまったくないですね。

バイトせず週7日ネタを作り続けた、下積み時代

――その考え方は、若いころから同じでしたか？

若いころはほぼ百ゼロでしたね。お金を稼ぐ意識はゼロでした。なぜかというと、芸人は世に出るための難易度が高いからです。百ゼロで自己投資しないと、そもそも生き残れないんですよね。

NSCという芸人の養成所は1年間しかないんですよ。そこで優秀な人が吉本興業に所属できるというすごくシンプルな仕組みです。そのときに周りを見て驚いたんですけど、みんな週3日とか週4日でバイトしてるんですよ。1年しかないのに。

だから僕みたいにバイトせずに週7日ネタを作るという考えの奴がいたら、単純計算で倍の時間が僕にはある。才能が一緒やったら僕が勝ちますよね。「なんでみんな週3日も4日もバイトするんかな」と、当時は不思議でした。

――そのころ、どうやって生きていたんですか？

友達に電話して食わせてもらったり、街で会う人に食べさせてもらったり。あらゆる手で食べ物とお風呂を確保していました。

――街で会う人、ですか。

例えば公園や駅前で楽器を演奏している人がいて、ギターケースにお金がいっぱい入っていたら、すごく意味ありげな顔で演奏を聴いて。何もわかってないんですけど「俺がお前の一番の理解者や」みたいな顔をしていたら、その流れでご飯に連れて行ってもらったり。あとはいろんな劇場でお風呂に入らせてもらったりもしていました。

――その生活はいつごろまで続きましたか？

2年目で大体、月に10万から15万くらい、芸人としての収入をもらえるようになりました。そのころになったらネタを作るポイントもわかってきたんで、週1日～2日は、ネタを考えながらできるバイトをやるようになって。

それでも、基本的には、バイトせずにお笑いだけというふうにしていましたよ。例えば突然大金が入ったら、すぐにバイトを辞めて、それがなくなるまではお笑いだけの生活をする。そういうやり方でした。

「やりたいことがない」なら、まず基礎体力をつければいい

――やりたいことがあるからそこまで振り切れたのだと思いますが、今は「やりたいことが見つからない」人も多いです。

そういう人は、やりたいことが出てきそうなのか、永遠にやりたいことがないタイプなのかを、まず自分で見極めないといけないと思うんですよね。

やりたいことがないなら、仕事はお金を稼ぐためと割り切るか、社会的意義の高いことをやろうとか。 「天職はこれだ」みたいな選び方じゃなくても、働き方の基準をどこに置くかで方向性は見えてくる と思います。

一方で、やりたいことが出てきそうだけれど、今はまだ決められない場合もありますよね。スポーツにたとえると、サッカー、野球、陸上といろいろあるけれど、どれをやるか決められない状態。そういうときは、何もせずに過ごすのはもったいないので、まずは基礎体力をつけておく。どの職業を選ぶにしても、その先のパフォーマンスが上がるような活動をしながら、自分に合うものを探していけばいいと思います。

――社会人にとっての「基礎体力」は、どのように身につければいいのでしょうか。

人と会うとか、本を読むとか、映画を観るとか、そういうことじゃないですかね。人と会って楽しいと思うのか楽しくないと思うのか知るだけでも、職業の方向性や自分の適性が見えてきます。絶望的に人とのコミュニケーションが嫌いなら、その割合が少ない仕事で、自分の能力を生かすことを考えればいいですから。

本や小説を読むだけでも、自分が人より感動しやすいタイプなのか、共感しやすいタイプなのか、人と違う感覚にハッとする喜びを覚えるタイプなのかが見えてくる。それも職業選びのヒントになると思うんですよ。

たとえば、まったく人に共感できない人が、子どもに何かを教える仕事をするのは難しい。けれど、そういう人はストイックに自分で新しいものを生み出すことに長けている可能性もあります。

――いろいろな本や映画に触れることが、結果的に「自分を知るためのツール」にもなるということでしょうか。

そうですね。そう考えると、物語や作品には、自分の特性を知るための使い方もあるんじゃないかなと思いますね。

後編では、「夢が見つからないとき、どう考えればいいのか」「どうすれば自分らしいキャリアを築けるか」のアドバイスを伺います。

後編： 「夢はなくていい。自分の幸福度を優先する」又吉直樹が語る、他人と比較して削られないための思考法

プロフィール 又吉直樹（ピース） 又吉直樹（ピース） 1980年大阪府寝屋川市生まれ。吉本興業所属のお笑い芸人、作家。2003年お笑いコンビ「ピース」結成、ボケ担当。2015年『火花』で芥川賞受賞。同作は累計発行部数350万部以上のベストセラーとなる。主な著作に『劇場』『人間』『生きとるわ』など。 X（旧Twitter） @matayoshi0 YouTube ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル 『生きとるわ』（株式会社文藝春秋） X（旧Twitter） @matayoshi0 YouTube ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル 『生きとるわ』（株式会社文藝春秋）

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那