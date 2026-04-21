100均なら200円だと？「ブランドだと2000円近いのに…」「値段違えてるのかと思った」

ダイソーで買える『抗菌薄型お弁当箱』は、価格バグを起こしている商品。ブランド品だと2,000円前後しますが、ダイソーならなんと￥220（税込）。バッグに入れてもかさばらず、抗菌仕様なのでこれからの時期にもピッタリ。仕切り付きで忙しい朝でもおかずが詰めやすい代物です。早速見ていきましょう！

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商品情報

商品名：抗菌薄型お弁当箱

価格：￥220（税込）

容量：400ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480234526

FOODMANに似ている！ダイソーのプチプラお弁当をチェック

行楽グッズ売り場にある『抗菌薄型お弁当箱』という商品は、コスパが神レベル。

「FOODMAN」というブランドの薄型お弁当だと2,000円近くしますが、ダイソーのアイテムならなんと￥220（税込）。値段を間違えているのでは…と、衝撃を覚える価格です。

魅力はなんといってもその薄さ。400mlとしっかり容量があるのにとてもスリムなんです。

持ち運びがしやすく、バッグの底に入れれば中敷きのように安定します。さらに、上のあいた空間には物を重ねることもできます。

また、フタのバックル部分もフラットなのでかさばらず、バッグが傾きにくいのもメリットです。

フタはパッキンで閉まるタイプ。持ち運びの際の漏れを防止してくれます。

仕切り付きで使いやすい！ダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』

お弁当箱としての使いやすさも抜群。サイズの違う3つのスペースに区切られているので、盛り付けに悩むことなく具材を詰められます。

おかずの種類ごとに入れられて、具材の味が混ざりにくいのが◎忙しい朝は何も考えずに用意できるので時短になります。

また、抗菌加工が施されているのも魅力。これからの季節は特に大事なポイントです。そして、電子レンジの使用が可能なので、作り置き用のお弁当作りにもオススメです。

お弁当箱の使用後は、食器洗浄機の利用は不可ですが、内側の仕切りを外して丸ごと洗うことができますよ。

今回はダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』をご紹介しました。

スリムで持ち運びしやすく、具材を詰めやすい仕切りが付いた便利グッズ。抗菌加工も施され、暖かくなってきた今の時季も使いやすい代物です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。