100均なら200円だと？「ブランドだと2000円近いのに…」「値段違えてるのかと思った」
商品情報
商品名：抗菌薄型お弁当箱
価格：￥220（税込）
容量：400ml
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480234526
FOODMANに似ている！ダイソーのプチプラお弁当をチェック
行楽グッズ売り場にある『抗菌薄型お弁当箱』という商品は、コスパが神レベル。
「FOODMAN」というブランドの薄型お弁当だと2,000円近くしますが、ダイソーのアイテムならなんと￥220（税込）。値段を間違えているのでは…と、衝撃を覚える価格です。
魅力はなんといってもその薄さ。400mlとしっかり容量があるのにとてもスリムなんです。
持ち運びがしやすく、バッグの底に入れれば中敷きのように安定します。さらに、上のあいた空間には物を重ねることもできます。
また、フタのバックル部分もフラットなのでかさばらず、バッグが傾きにくいのもメリットです。
フタはパッキンで閉まるタイプ。持ち運びの際の漏れを防止してくれます。
仕切り付きで使いやすい！ダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』
お弁当箱としての使いやすさも抜群。サイズの違う3つのスペースに区切られているので、盛り付けに悩むことなく具材を詰められます。
おかずの種類ごとに入れられて、具材の味が混ざりにくいのが◎忙しい朝は何も考えずに用意できるので時短になります。
また、抗菌加工が施されているのも魅力。これからの季節は特に大事なポイントです。そして、電子レンジの使用が可能なので、作り置き用のお弁当作りにもオススメです。
お弁当箱の使用後は、食器洗浄機の利用は不可ですが、内側の仕切りを外して丸ごと洗うことができますよ。
今回はダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』をご紹介しました。
スリムで持ち運びしやすく、具材を詰めやすい仕切りが付いた便利グッズ。抗菌加工も施され、暖かくなってきた今の時季も使いやすい代物です。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。