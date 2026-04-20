意外な特技を発見！？難解曲当てクイズを正解へと導くオリラジ藤森慎吾の笛ラムネ演奏「上手すぎる」
1人だけずば抜けていた。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月18日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。笛ラムネでメロディを奏で、スタジオやファンを沸かせた。
番組では、ボートレース場の大時計にちなんだ企画「12秒笛ラムネ曲当てクイズ」を実施した。ここで藤森は「笛ラムネって音程出るんだっけ？」と発言。一同が「ちょっと難しそうですよね」「出ないんですよ、たしか」などと反応すると、「音程出ないんだ？」と確認した。
実際、音程の変化は難しいようで、美空ひばりの「川の流れのように」、一青窈の「ハナミズキ」、MONGOL800の「小さな恋のうた」といった有名曲を共演者たちが笛ラムネで演奏するも、揃って苦戦。回答者は、誰も正解することができなかった。そんな中、藤森が抽選箱から引いたお題はSMAPの「世界に一つだけの花」。ヒントとして「国民的アイドルのヒット曲です」と述べると、笛ラムネを手に取った。そのまま、絶妙な吹き加減で同曲を表現。見事に回答者のボートレース解説・黒須田守を正解へと導いた。
これには藤森自身も「笛ラムネでメロディを奏でる男！」と大喜び。共演者たちが「めっちゃうまい！」「最高っすね」「すごい、音程鳴ってましたもん」などと感心すると、ファンからも「うまい」「上手すぎる」「すごい！」「上手すぎワロタ」「慎吾さん天才」といったコメントが寄せられた。
（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）