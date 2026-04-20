1人だけずば抜けていた。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月18日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。笛ラムネでメロディを奏で、スタジオやファンを沸かせた。

【映像】藤森慎吾、やたらとうまい笛ラムネ

番組では、ボートレース場の大時計にちなんだ企画「12秒笛ラムネ曲当てクイズ」を実施した。ここで藤森は「笛ラムネって音程出るんだっけ？」と発言。一同が「ちょっと難しそうですよね」「出ないんですよ、たしか」などと反応すると、「音程出ないんだ？」と確認した。

実際、音程の変化は難しいようで、美空ひばりの「川の流れのように」、一青窈の「ハナミズキ」、MONGOL800の「小さな恋のうた」といった有名曲を共演者たちが笛ラムネで演奏するも、揃って苦戦。回答者は、誰も正解することができなかった。そんな中、藤森が抽選箱から引いたお題はSMAPの「世界に一つだけの花」。ヒントとして「国民的アイドルのヒット曲です」と述べると、笛ラムネを手に取った。そのまま、絶妙な吹き加減で同曲を表現。見事に回答者のボートレース解説・黒須田守を正解へと導いた。

これには藤森自身も「笛ラムネでメロディを奏でる男！」と大喜び。共演者たちが「めっちゃうまい！」「最高っすね」「すごい、音程鳴ってましたもん」などと感心すると、ファンからも「うまい」「上手すぎる」「すごい！」「上手すぎワロタ」「慎吾さん天才」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

