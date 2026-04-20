猫さんの写真を姉妹で別々に撮影してみたところ、同一猫とは思えないほど違う表情を見せたのだそう！2枚のまったく異なる表情差分は、Xに投稿されると420万回以上も閲覧されるほど話題になり、「これは二度美味しい」「美人も可愛いもいけるとか、このにゃんこ俳優になれそう」といった声が寄せられました！

【写真：妹が撮ると『クールな印象の猫』→姉が撮影すると…同じ猫とは思えない『驚きの変化』】

妹が写真を撮影すると…

Xアカウント「直哉 (@nyaoya__x) 」さまは、猫の「直哉」くんの日常の様子を発信しているアカウントです。

直哉くんは、人懐っこく甘える仕草もよく見せてくれるメロい系男子。この日、妹さんが直哉くんを撮影すると……

キリッとした切長の目がとてもクールな直哉くん。シュッとしたスタイリッシュなお顔立ちがイケメンです！

投稿者が撮影すると…

さて、別で投稿者さまも直哉くんを撮影することに。すると……

同一猫！？と見紛うほどの表情の違いが！キリッとしていた瞳は、キュルンとまん丸に変わり、カメラアングルのおかげか体のフォルムも丸くなっているような気さえします。

撮影者によってこれほどまで変わる直哉くんの表情は、Xに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で420万回以上も閲覧されています。

リプライ欄には「これは二度美味しい」「美人も可愛いもいけるとか、このにゃんこ俳優になれそう」「かっこいいとかわいいって感じですね！」「どっちも可愛いけど…！」といった声が寄せられました！

そんな可愛くてかっこいい直哉くんの他の日の投稿は、Xアカウント「直哉 (@nyaoya__x) 」さまからご覧いただけます。気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

直哉くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「直哉 (@nyaoya__x) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。